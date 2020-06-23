【積極行善】甘比身教3子女施比受更有福　身體力行親派2千隻糭贈長者送暖

▲ 貴為香港第二大女首富的甘比，為身教3子女積極行善。

身家近700億元的40歲陳凱韻（甘比），與「大劉」劉鑾雄育有兩女一子。貴為香港第二大女富豪，甘比的言行仍相當貼地，積極行善，希望以身作則成為子女的好榜樣。繼早前在新冠肺炎疫情期間頻頻派口罩後，臨近端午節，甘比再到老人院親自派2,000隻糭，逗得長者開心送抱。

甘比昨日（22日）在社交網站分享去老人院做義工的相片，她以劉鑾雄慈善基金名義，向長者及其家庭成員大派2,000隻糭送暖，希望他們開開心心度過端午節。

親民的甘比戴上口罩及膠手套，與一班老友記近距離接觸，逗得不少長者笑逐顏開，攬實甘比合照。甘比留言寫道，最開心是見到老友記健康快樂，承諾疫情後再聚。

最開心是撞到好多熟識（悉）的老友記，見到大家健健康康，很感恩！希望疫情再穩定，可以與大家多點相聚！

▲ 甘比親自派糉與長者近距離接觸。（甘比微博圖片）

帶大女去深水埗派米及衣物

甘比曾接受TOPick訪問時提及，自己和大劉不是大富大貴的家庭出身，明白到「施比受更為有福」的道理，故經常與子女身體力行參與社會公益活動，除了不時上街賣旗籌款外，今年1月更曾帶大女劉秀樺去深水埗向長者及小孩派白米、水果及禦寒衣服，非常有心。

教孩子將家庭放第一位

雖然現在家境富裕，甘比湊孩子依然親力親為，每日親自接送子女上學，並教孩子要將家庭放第一位，毋須理會別人講法，獲大劉公開力讚她顧家。

甘比強調自己不會做怪獸家長，鼓勵孩子自由發展興趣，例如鼓勵喜歡玩「鬼口水」的大女將興趣化為事業，再將賺到的錢做善事，最後大女成功賺到10萬收入，已全數捐贈慈善基金。早前她亦教導3子女一起調製酒精搓手液，轉贈有需要人士。

希望小朋友們在家除了網上學習外，也找點有意義的事情做做，齊心抗疫，保持正能量的心。

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責任編輯︰林綺玲