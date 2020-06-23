米高基頓或再演蝙蝠俠　現身《閃電俠》電影再起風雲

▲ 米高基頓曾兩次演蝙蝠俠。

現年68歲的米高基頓（Michael Keaton）是添布頓（Tim Burton）導演版本《蝙蝠俠》（Batman）及續集《蝙蝠俠再起風雲》（Batman Returns）的主角，近日有指米高基頓有機會在DC新作《閃電俠》（The Flash）內再演蝙蝠俠。

《蝙蝠俠》、《蝙蝠俠再起風雲》分別於1989年及1992年推出，為米高基頓帶來事業高峰，兩片亦成超級英雄片經典。

▲ 添布頓導演的兩齣《蝙蝠俠》電影，被公認是經典作。

後來在2014年，米高基頓半自嘲在《飛鳥俠》（Birdman）演一名曾演超級英雄片的過氣男演員，他並憑此片獲提名奧斯卡最佳男主角。

不過他於2017年在DC對家Marvel的《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）內，演反派Vulture。

據悉，由艾薩米勒（Ezra Miller）主演的《閃電俠》電影的故事背景，與影片《正義聯盟》（Justice League）屬另一個平行時空。由此有網民推測，如果米高基頓真的再演蝙蝠俠，也不是演Bruce Wayne，而是演Bruce的爸爸Thomas Wayne。

