【親子好去處】奔馳8千呎遼闊車道　全港首個平衡車公園新城市廣場開幕

▲ 全港首個平衡車公園於6月23日在沙田新城市廣場開幕。（圖片來源：新城市廣場提供）

新冠肺炎疫情緩和，一家大細是時候外出遊玩，舒展筋骨。全港首個平衡車公園「Balance Bike Park@New Town Plaza」今日（23日）在新城市廣場開幕。公園佔地達8,000呎，以野外叢林風格的彈珠台為設計概念，有興趣的家長可以帶小朋友去盡情放電！

以非洲叢林風設計

「Balance Bike Park@New Town Plaza」是全港首個平衡車公園，位於沙田新城市廣場1期3樓的戶外平台。公園以野外叢林風格的彈珠台為設計概念，設寬闊的車道、充滿刺激感的小斜台，還有非洲象、長頸鹿等野生動物佈置，讓小朋友仿如置身非洲草原，在野外風馳電掣。

▲ 位於沙田新城市廣場的平衡車公園佔地8000呎。（圖片來源：新城市廣場提供）

需預先登記入場

場地即日起於上午11時至晚上7時免費開放，有興趣的家長需在3個工作天前預先網上登記入場，每節15分鐘，每個時段亦設Walk-in名額，家長可為子女即場報名。

家長需自備平衡車及安全裝備，或以500分新鴻基地產商場會員積分租借，可下載新鴻基地產商場應用程式免費登記做會員。另外，家長要注意遊樂設施只限2至6歲，身高80至120cm的小童使用。

▲ 場地以野外叢林風格的彈珠台為設計概念。（圖片來源：新城市廣場提供）

推出小朋友暑期課程

沒有踏平衡車經驗的小朋友，可以報名參加教學課程。新城市廣場將在暑假期間夥拍兒童戶外玩樂、遊戲用品店Jollymap開設不同程度的平衡車教學課程，收益將撥捐福利機構作慈善用途，有關詳情請留意Jollymap網頁。

此外，首100名完成網上預約登記入場的小朋友，將獲贈一套「DIY愛車貼貼樂」個人化平衡車貼紙，更多詳情請瀏覽新城市廣場網頁。

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責任編輯：李世聰