香港防癌會推癌症家庭計劃　專人一對一支援病人

▲ 香港防癌會透過全程專人一對一服務幫助癌病家庭，陪伴患者抗癌路上的各個階段。（程志遠攝）

癌症不單影響患者，更令整個家庭陷入困境。香港防癌會推展「攜手同行」第二期計劃，為癌症家庭提供由同一名註冊護士或社工全程跟進的支援服務；有病人及其家屬參加計劃後感覺對個人情緒及病情均有大大改善；港大的中期研究發現，參加了計劃的患者對死亡的焦慮減少，而照顧者亦更滿意家人朋友的支持。

方太於2018年3月下旬退休後，本打算與丈夫去旅遊享受退休生活，惟突然確診乳癌第四期，腫瘤直徑已達3.8厘米。她隨即接受連串治療，但用藥期間出現很多副作用，又擔心病情，令她身心大受打擊。她指出，最嚴重時更一度在腫瘤上「生蛇」需服用神經止痛藥，雖得到方先生的悉心照顧。但明白對方壓力很大，「他有時會發脾氣不說話，又或者吵架時擲東西發洩情緒，自己也只能坐在一旁哭。」

另外，今年72歲的鄧先生前年3月確診晚期肺癌要進行化療，惟每次4,000元的藥費成為鄧先生的重擔。雖後來獲關愛基金資助藥費，但覆診或打針的費用仍感吃力。他一度因沉重的經濟負擔想過放棄治療，直至去年底化療亦告無效需轉用每次兩萬多元療程免疫治療，「當時簡直是晴天霹靂，要四出借錢醫病。」

鄧先生和方太最後參加了「攜手同行」計劃，學會如何面對抗癌之路，與家人相互扶持。

香港防癌會主席席朱楊珀瑜表示，香港在2017年有33,000多宗癌症的新症，預計到2030年，每年會增至42,000宗新症。該會現正展開賽馬會「攜手同行」癌症家庭支援計劃第二期，透過全港首個全程一對一幫助癌病家庭，並與港大聯手訂造中西合壁的癌症綜合身心靈介入模式，陪伴患者抗癌路上的各個階段。計劃由2015年至今已有約5000名服務使用者。

此外，港大亦對計劃進行研究，招募了22對癌症患者及其照顧者參與研究，涵蓋乳癌、肺癌、大腸癌及腎癌等患者，確診年期由半年至8年不等。22對參加者分為實驗組及對照組，接受評估後，實驗組會參與為期6星期的「綜合身心靈介入課程」。該課程既有心理學、藝術治療，又結合傳統東方哲學，如氣功、養生法、穴位按摩等。

據中期報告顯示，9成患者認為課程知識非常實用，患者自我評估對癌症的理解顯著提升，以10分為滿分，評分由5.91分上升到6.91分；對死亡的焦慮亦有減少。

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記者：洪芷晴