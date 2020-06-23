【書展2020】首增晚間10元進場優惠分散人流　所有入場者要量體溫戴口罩

▲ 香港書展將於今年7月15至21日在灣仔會展舉辦。（陳曉瑩攝）

一年一度的香港書展將於今年7月15至21日於香港會議展覽中心舉行，屆時將要求所有入場人士佩戴口罩及量度體溫，場內亦加置酒精搓手液供大眾使用，並要求參展商及現場加強消毒及清潔，貿發局亦鼓勵市民避免集中在人潮高峰時段參觀書展。

書展門票即日（23日）起發售，成人票正價25元，小童票10元，65歲或以上長者、3歲或以下幼童可免費進場；凡以正價購買書展首兩日（15及16日）門票的人士，可憑完整票尾免費於7月17至19及20日晚上7時後各免費再進場一次。市民選擇於每日中午12時前入場，可即場以10元購買門票入場；若選擇周三（15日）、四（16日）、日及一（19及20日）晚上7時後入場，同樣可享10元進場優惠，只限會展現場發售。

貿發局指，市民即日起可透過全線快達票，以及全線7–11及Circle K便利店購買書展門票，屆時現場亦設有售票處；電子入場券將由7月3日起於八達通手機應用程式有售。

因應新冠肺炎疫情，早前大部份原定於會展舉行的展覽活動皆延期或取消，書展是本港疫情有所紓緩下，貿發局舉辦的首個大型展覽。貿發局表示，今年書展及當中的運動消閒博覽預計吸引逾730家展商，大會將舉辦600項線上線下文化活動，包括展覽、作家講座、名人講故事等，而今年書展以「心靈勵志」為主題，並以「從香港閱讀世界 — 洗滌心靈 鼓舞人生」作點題。

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記者：陳曉瑩