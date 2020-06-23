【港鐵儲分】港鐵搭車+商場車站消費儲MTR分　搭車$1＝5分換現金劵車票【內附教學】

▲ 港鐵搭車及商場車站消費儲MTR分，換免費車票及現金券。

港鐵的應用程式App「MTR Mobile」功能全面升級，除提供個人化乘車資訊外，新加入港鐵商場及車站商店等資訊，並推出全新MTR分奬賞，搭車、於港鐵商場或車站內商店消費都可以儲分，憑積分換領免費車票或現金劵。

MTR Mobile推出全新MTR分，日常搭港鐵、於港鐵商場或車站商店消費，或經MTR Mobile購買車票及港鐵精品都可以賺分。賺分優惠期由即日起至2020年10月31日，下載及登記MTR Mobile App即時可獲8,000分，由7月1日至10月31日起有限時倍數奬賞，搭港鐵HK$1可享30分。

賺分詳情見下表：

下載及登記MTR Mobile 8,000分 搭港鐵每HK$1 5分 只要用已連結MTR Mobile 賬戶的八達通：

• 乘坐港鐵、機場快綫、輕鐵或港鐵巴士

• 購買全月通加強版

另外，你亦可：

• 於MTR Mobile登記已購買的港鐵都會票 (最多7張)

• 登入MTR Mobile購買機場快綫車票及旅遊票 港鐵商場消費每HK$1 1分 可於以下4間港鐵商場參與商戶消費滿HK$200後，選擇自助登記或於所消費之商場的推廣活動攤位出示二維碼，即可賺分：

• 德福廣場

• 青衣城

• PopCorn

• 杏花新城 車站商店消費每HK$1 1分 你可於港鐵車站參與商戶消費滿HK$100，即可自助登記賺分 港鐵精品消費每HK$1 1分 • 登入MTR Mobile後購買港鐵精品，MTR分將直接存入你的賬戶

• 於旅客服務-金鐘消費買港鐵精品滿HK$100後即可自助登記賺分

累積指定的MTR分可換領免費車程、電子現金券及各式禮品，於MTR Mobile上內選擇「換領」就可以見到所有禮品。換領期為即日起至2020年11月3日。

港鐵A4文件夾 8,000分 港鐵載客列車造型釘書機 12,000分 免費港鐵本地單程車程

(於數碼服務站換領)

12,000分 免費港鐵本地單程車程

(於客務中心換領)

15,000分 7-Eleven HK$20 電子現金券

(限港鐵站內分店使用) 18,000分 港鐵商場HK$50現金禮券 25,000分 港鐵商場HK$100現金禮券 40,000分

有關MTR分的登記及儲分教學，即睇【下一頁】

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責任編輯：林卓昕