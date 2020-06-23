【港鐵儲分】港鐵搭車+商場車站消費儲MTR分 搭車$1＝5分換現金劵車票【內附教學】
精明消費 15:34 2020/06/23
港鐵的應用程式App「MTR Mobile」功能全面升級，除提供個人化乘車資訊外，新加入港鐵商場及車站商店等資訊，並推出全新MTR分奬賞，搭車、於港鐵商場或車站內商店消費都可以儲分，憑積分換領免費車票或現金劵。
MTR Mobile推出全新MTR分，日常搭港鐵、於港鐵商場或車站商店消費，或經MTR Mobile購買車票及港鐵精品都可以賺分。賺分優惠期由即日起至2020年10月31日，下載及登記MTR Mobile App即時可獲8,000分，由7月1日至10月31日起有限時倍數奬賞，搭港鐵HK$1可享30分。
賺分詳情見下表：
|下載及登記MTR Mobile
|8,000分
|搭港鐵每HK$1
|5分
|只要用已連結MTR Mobile 賬戶的八達通：
• 乘坐港鐵、機場快綫、輕鐵或港鐵巴士
• 購買全月通加強版
另外，你亦可：
• 於MTR Mobile登記已購買的港鐵都會票 (最多7張)
• 登入MTR Mobile購買機場快綫車票及旅遊票
|港鐵商場消費每HK$1
|1分
|可於以下4間港鐵商場參與商戶消費滿HK$200後，選擇自助登記或於所消費之商場的推廣活動攤位出示二維碼，即可賺分：
• 德福廣場
• 青衣城
• PopCorn
• 杏花新城
|車站商店消費每HK$1
|1分
|你可於港鐵車站參與商戶消費滿HK$100，即可自助登記賺分
|港鐵精品消費每HK$1
|1分
|• 登入MTR Mobile後購買港鐵精品，MTR分將直接存入你的賬戶
• 於旅客服務-金鐘消費買港鐵精品滿HK$100後即可自助登記賺分
累積指定的MTR分可換領免費車程、電子現金券及各式禮品，於MTR Mobile上內選擇「換領」就可以見到所有禮品。換領期為即日起至2020年11月3日。
|港鐵A4文件夾
|8,000分
|港鐵載客列車造型釘書機
|12,000分
|免費港鐵本地單程車程
(於數碼服務站換領)
|
12,000分
|免費港鐵本地單程車程
(於客務中心換領)
|
15,000分
|7-Eleven HK$20 電子現金券
(限港鐵站內分店使用)
|18,000分
|港鐵商場HK$50現金禮券
|25,000分
|港鐵商場HK$100現金禮券
|40,000分
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責任編輯：林卓昕