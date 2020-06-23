【齊心抗疫】古天樂率眾籌辦基金解業界燃眉之急　古仔頒感謝狀答謝義工幫忙

▲ 業界義務籌辦抗疫基金計劃，古天樂頒感謝狀答謝台前幕後。

新冠肺炎疫情對香港電影業界影響甚大，身為演藝人協會會長的古天樂早前率領業界籌辦「香港電影工作者疫境支援計劃」，於短時間內成功募集捐款，並發放予電影界的基層人士已解燃眉之急。為了答謝是次義務幫忙的台前幕後，古仔除了設宴款待眾人，還向大家頒發感謝狀以示感激。

現任演藝人協會會長古天樂，聯同香港電影導演會前會長劉偉強，早前率領一眾香港電影工作者發起募捐活動，成功獲得香港10間電影公司及劉鑾雄等人捐款，籌得善款為電影基層人員解燃眉之急，每名申請求助的工作人員最多可獲約9000元資助金，日前多位藝人已表示收到資助的支票。

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▲ 古天設宴招待一眾義務幫忙的業界工作者。（instagram圖片）

▲ 古天樂向眾人頒感謝狀。（instagram圖片）

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是次由決定、籌備至完成，行動之迅速有賴多位電影工作者義務幫忙，為了答謝他們的善心，古天樂與劉偉強日前設宴款待這班出心出力的台前幕後，當中包括有余安安、錢嘉樂、J.Arie和小肥等。

席間，眾人更為本月生日的小肥補祝，非常熱鬧。

▲ 現場為小肥送上生日驚喜。（instagram圖片）

▲ J.Arie見到古仔驚喜現身笑到見牙不見眼。（instagram圖片）

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眾人把宴會的照片發到網上，余安安感謝一眾義工促使計劃進行得非常快速和順利，而J.Arie見到驚喜現身的古仔更謂：「我冇估計過會喺佢，同埋全世界面前，突然控制唔到自己，喺度笑到痴左。」

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