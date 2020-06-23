【書展優惠】提早訂購消委會《選擇》月刊 　享近7折優惠及實用訂閱禮物【附訂閱網址】

▲ 消委會《選擇》月刊推出書展早鳥優惠。

一年一度的香港書展將於7月15日至21日舉行，消費者委員會的攤位設於會展Hall 1C D26。讀者訂閱《選擇》月刊，除可獲得特價優惠，更可獲贈多款貼心實用的訂閱禮物。

消委會已於6月15日推出「早鳥優惠」，凡訂閱一年12期《選擇》月刊，不論是網上版或印刷版，均可獲贈簡約實用的輕食木餐具套裝，以及雙層隔熱玻璃杯；若訂閱兩年24期，更可升級，獲贈隨行保溫瓶及日系多用途圍裙。

消委會今年的書展主題為「守護健康 好好《選擇》」，消委會於官方網頁推出了4個精明消費專頁，嚴選一系列《選擇》月刊重點測試及調查報告，配合相關影片及文章，讓消費者能從多方面了解相關內容。

新手父母

父母總希望給子女最好的，消委會整合了多篇測試報告，從嬰兒食品、日常護理產品、以至室內及室外用品等，與各位家長攜手，為小朋友的健康及安全把關！

詳情：https://ccchoice.org/new-parents

人生規劃

市場上的保險或理財產品五花八門，消費者往往無從入手、難以比較。消委會整合了一系列理財提示，包含自願醫保、強積金及延期年金，讓大家一目了然，有助選擇適合的理財及保障計劃。

詳情：https://ccchoice.org/life-planning

消閒娛樂

線上的消閒娛樂日益多元化，消委會搜羅了一系列消閒娛樂用品資訊，涵蓋網購、電子書等，與消費者一起拆解訂閱網上串流平台的消費陷阱。

詳情：https://ccchoice.org/leisure-entertainment

飲食煮意

要食得健康，食材和廚具的安全與質素不可忽視，消委會挑選一系列測試報告，從飲食源頭，守護大眾健康！

詳情：https://ccchoice.org/cooking-master

消委會一向與時並進，《選擇》月刊研究的消費課題、測試及調查的產品和服務，覆蓋生活每項細節，為消費者提供最貼身、最專業、最準確的消費資訊。精明的消費者，請立即捉緊「早鳥優惠」，勿失良機！

訂閱網址：https://ccchoice.org/subscription-plan

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責任編輯：陳珈希