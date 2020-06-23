【明星理財】吳岱融投資有道鍾情買磚頭　夫婦居大馬海景豪宅享半退休

▲ 吳岱融跟鍾淑慧喜歡大馬的生活壓力較細。

「鷲哥」吳岱融今年已登六，但依然有型有款。近年吳岱融跟太太鍾淑慧移居大馬，租住近5千呎豪宅過半退休生活。早前為拍TVB新劇《BB大晒》，吳岱融留港近半年，因疫情亦未能返大馬，對投資磚頭頗具心得的「鷲哥」，就坦言現階段沒過在港置業。

▲ 疫情前，吳岱融常相約移居大馬的藝人如姜晧文飯局。（取自微博）

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吳岱融跟太太鍾淑慧，於1995年結婚，二人育有一子，現時兒子在新加坡讀書和居住。至於吳岱融夫婦自言喜歡四處住，結婚25年，搬家次數不下40次，由內地、新加坡到泰國都曾住過，現時就在大馬檳城豪宅區，租住約5千呎臨海單位。

▲ 吳岱融享受在大馬有很多的生活空間。（受訪者提供）

夫婦過半退休生活

兩夫婦所住近5千呎單位，位處大廈中層，附有四間大套房、偌大客飯廳，及面向一望無際海景大露台，而月租僅約港幣$17000，絕對是不少港人的夢想家，難怪「鷲哥」笑言是半退休，每年只工作4至5個月，其餘時間便享受人生。

▲ 吳岱融夫婦自言過半退休生活。（取自微博）

近日為「環球大聯盟集團」地產活動任剪綵嘉賓的「鷲哥」，向TOPick表示鍾情住大馬，吳岱融理由很直接，就是「平靚正」！

▲ 吳岱融居於大馬豪宅，面向無敵海景。（受訪者提供）

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他解釋：「香港樓價已公認位列世界頂尖城市，在香港萬多元租金，只能租幾百呎樓，但在大馬可以住幾千呎，已經是豪宅地段；而大馬地方夠大，相對環境便不擠迫，且當地物價較低，生活壓力也沒那麼大。」

吳岱融夫婦現時正申請大馬第二家園計劃，但受疫情影響，暫時未能返馬來西亞，吳岱融稱仍在觀摩，並不心急入市。「我對星馬的樓盤都有興趣，因兒子現時在新加坡，故我們也想住當地。」

▲ 大馬單位的豪華浴室。（受訪者提供）

買樓首先考慮自住需要

他笑言跟太太興趣就是四處睇樓，也不限定要住哪裡。「幸而我太太和家人都喜歡四圍去，加上工作性質，不用局限要住香港，其實我在番禺都住過十幾年，亦覺得大灣區是可以考慮的地方。」

▲ 大馬單位的偌大客廳。（受訪者提供）

對投資物業頗有心得的吳岱融，早年曾持有港島堅道及新界的村屋，後來都賣掉獲利。

對買樓要求，自言是先考慮自住，然後再看投資價值。「首先自己要覺住得舒服，物業升值當然好，否則至少也賺了租金。我也住過村屋，因為地方大，可以跟家人一齊住，後來因為要上內地工作，才賣掉套現。」

▲ 吳岱融坦言香港樓價高，有意置業者可考慮海外市場。（攝影：曾耀輝）

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吳岱融有段時間長期在內地拍戲，自稱誤打誤撞趕上了內地置業熱。「20多年前，番禺的樓只是幾十萬一間，故為自己和家人都買，後來都升到幾百萬，算是十分幸運。」

自賣掉內地物業之後，吳岱融夫婦就放眼海外，享受在不同地方居住的樂趣。對投資心得，吳岱融自言不懂股票，賺到的錢都放在磚頭。

他解釋：「我所有物業都是寫太太名字，因自己怕煩，又因拍戲不定時，故有任何事要處理便她去辦，故我常講如老婆走佬，我就甚麼都沒有了！」

▲ 吳岱融兒子現於新加坡讀書。（被訪者提供）

他認同現時香港的樓價頗高，但若能力可應付，即使買一間面積較少的單位，也可視成儲錢或累積財富方法。「當然是否一定要有自己樓才叫人生，也不一定，或者可以像我們放眼海外，最重要是跟身邊人有共識，及知道自己需要怎樣的生活。」

▲ 吳岱融、樊亦敏、杜大偉早前夥同環球大聯盟創辦人兼主席陳炳才（右三）、環球大聯盟創辦人兼行政總裁李瑞華（左三）分享投資心得。

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記者：陳家昌