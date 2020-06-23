【共患難】為讓丈夫有錢退休欲放棄治療　丈夫不離棄讓乳癌末期太太重燃生命希望

▲ 為讓結婚30年丈夫有錢退休欲放棄治療，丈夫不離棄讓乳癌末期港婦重燃生命希望。

確診癌症對患者及其家屬都會帶來重大打擊。除了身體上要承受標靶治療、化療外，心靈上亦會有巨大壓力。2018年確診患上末期乳癌的方太為了讓丈夫日後有錢繼續過退休生活，一度想放棄治療，但經丈夫的不離不棄以及參與香港防癌會「攜手同行」計劃，逐漸對生命重拾希望，繼續抗癌。

方太從事基金工作多年一直充滿工作壓力，朝9晚8的生活已是日常。本計劃退休後可與丈夫去旅行，享受生活，惟突然於2018年摸到乳房有硬塊，終確診患上末期乳癌，腫瘤直徑達3.8厘米。

方太坦言，從未想過自己會患上乳癌，因自己一向注重健康，過去十多年均恆常接受身體檢查。而丈夫獲悉後也難以接受，十分崩潰無助。

▲ 方太患乳癌末期，獲丈夫不離不棄。(TOPick記者攝)

方太隨即接受標靶治療，豈料一個月後醫生告知標靶治療無效，腫瘤更由3.8cm長至6cm大，醫生也指無法治癒。方太頓時失去人生希望，不想每月再浪費數萬元接受治療，加上二人沒有子女，她只想留下金錢讓丈夫以後過有質素的退休生活。

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不過方先生十分支持太太接受治療，揚言「有得醫無理由唔醫？」丈夫的不離不棄讓方太態度軟化，願意繼續接受治療。

不過方生坦言，治療過程中自己的壓力也很大，因為身邊無人相助，也無渠道訴苦。情緒無法排解時，只能自己躲在一角大叫。不過他從不放棄太太，對於太太的病情，他深知「錢終有一日會用盡，但在生命面前，無論用多少錢都願意。」故此，他用盡一切努力支持太太。

方太其後向不同機構尋求協助，並參加香港防癌會「攜手同行」計劃，得到專責護士鄺姑娘跟進，在治療、生活、情緒及飲食上都提供不少實用建議，例如教她治療期間可剪短髮、想嘔時可以煲陳皮水飲用、應轉用嬰兒洗頭水等。她表示這些建議幫助很大，因為抗癌期間自己已沒精神翻查資料、年紀大也不懂上網，所以鄺姑娘主動給予的實用建議特別重要。

另一方面，鄺姑娘也協助方生方太有更多交流、表露心聲的機會，夫婦二人結婚30多年，反而因為病情，關係變得更好。方太感激在整個抗癌過程中，獲得丈夫及護士鄺姑娘的陪伴。

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此外，於2年前確歲末期肺癌的72歲鄧先生也參與了香港防癌會「攜手同行」計劃。他與太太參與身心靈課程時，得到互相寫信表心聲的機會。他表示，最難忘收到太太寫了「I love you」的情信，因為太太這麼多年來都從沒試過說這些情話，所以特別感動。而他也在信中感謝太太在抗癌路上一直支持，寫了「辛苦啦，老婆」也讓太太感動落淚。

他十分感激香港防癌會的幫忙，若身體狀況許可，十分願意做義工幫助同路人，揚言想「回饋社會」。

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記者： 楊宛茜