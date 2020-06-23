13歲男生被控暴動等4罪　轉介區域法院處理

▲ （經濟日報資料圖片）

便衣警員於去年10月在將軍澳疑被「私了」襲擊，13歲男童被控非法集結、非法禁錮等4罪，辯方早前反對控方將非法集結改控為暴動罪，並轉介至區域法院審理，案件押後至今（23日）於東區裁判法院爭議。辯方要求繼續於裁判法院少年庭處理本案，裁判官則指，明白辯方為小朋友著想，但法律上裁判官無權阻止案件轉介區域法院處理，案件定於7月7日於區域法院再訊。

被告為1名13歲男生，現被控暴動、非法禁錮、有意圖而導致身體受嚴重傷害及在非法集結中使用蒙面物品共4罪。

經修訂後的控罪指他於2019年10月13日，在將軍澳唐俊街及唐德街一帶與不知名者參與暴動；在將軍澳宣基中學附近，與其他人非法禁錮警員X；另在仁濟醫院王華湘中學外使警員X受傷；以及在非法集結期間使用蒙面用品，即1個耳掛式口罩。

辯方要求繼續於裁判法院少年庭處理本案，控方指出，根據條例，案件中的未成年被告須與同案成年被告一同處理。裁判官則指，本案被告與其他成年人一同犯案，亦是共同被控。裁判官明言，明白辯方律師為小朋友著想，但法律上裁判官無權限制控方轉介案件到區域法院處理。

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記者：林欣樂