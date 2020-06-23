海洋公園三胞胎狐獴寶寶未改名　園方辦命名活動邀公眾參與投票

▲ 海洋公園在官方Facebook專頁為狐獴三胞胎舉辦命名活動，邀請公眾參與。(海洋公園fb圖片)

海洋公園表示，去年來港的5隻狐獴成功適應香港生活並「落地生根」，一年間已有15隻狐獴寶寶順利在園內誕生。20隻狐獴連同2隻亞達伯拉象龜將於7月起在全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」與訪客見面。於2月27日出世、最年幼三胞胎狐獴寶寶尚未改名，園方現在官方Facebook專頁舉行命名活動，邀請公眾參與投票決定3隻狐獴寶寶的名字，活動今天起至6月28日下午6時舉行，結果將於6月29日公布。

海洋公園給有興趣參與狐獴寶寶改名的投票活動貼士，指3隻年幼狐獴寶寶性格各異，一隻喜歡叫喊，另一隻比較喜歡與護理員互動，第三隻則比較內向，經常待在族群較年長的狐獴身邊。海洋公園因應牠們的外貌和性格，為牠們擬定了以下三組候選名字：

名字組合 名字 意義 組合一 Magic Mirror＿ Mochi 三胞胎狐獴寶寶 的媽媽是 Mata ，故 公園特 別以英文字母 M 為首 為三胞胎寶寶命名 ， Magic （意譯魔法）代表神奇的生命， Mirror （意譯鏡子）代表族群成員互相倚靠和學習，而 Mochi （意譯糯米糍）則代表牠們軟綿綿的可愛樣貌 組合二 雞蛋仔 糖蔥餅 白糖糕 三隻狐獴寶寶在香港出生，加上外表看上去 可愛又 軟綿綿，貌似港產特色小食， 這組名字 凸顯 了 香港獨特文化 組合三 茶走 齋啡 鴛鴦 由於 小狐獴 的 毛色近似港式特飲， 這組名字切合了牠 們 的外貌色彩及出生地

對命名投票活有興趣的巿民，可在三組名字中以不同的表情符號投票選擇一組，最多人選擇的一組將成為三隻狐獴寶寶的名字。有關活動詳情可瀏覽海洋公園Facebook。



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責任編輯：楊玉珠