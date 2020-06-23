  • 32°C
香港時間 : 2020623日 (週二) 16:49
靚太生活雜誌

會員專區

專題:DSE 升學攻略2020

熱門關鍵字 : 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

海洋公園三胞胎狐獴寶寶未改名　園方辦命名活動邀公眾參與投票

社會 15:20 2020/06/23

分享：

熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

海洋公園在官方Facebook專頁為狐獴三胞胎舉辦命名活動，邀請公眾參與。(海洋公園fb圖片)

海洋公園表示，去年來港的5隻狐獴成功適應香港生活並「落地生根」，一年間已有15隻狐獴寶寶順利在園內誕生。20隻狐獴連同2隻亞達伯拉象龜將於7月起在全新動物展館「小狐獴與大象龜之旅」與訪客見面。於2月27日出世、最年幼三胞胎狐獴寶寶尚未改名，園方現在官方Facebook專頁舉行命名活動，邀請公眾參與投票決定3隻狐獴寶寶的名字，活動今天起至628日下午6時舉行，結果將於629日公布。

海洋公園給有興趣參與狐獴寶寶改名的投票活動貼士，指3隻年幼狐獴寶寶性格各異，一隻喜歡叫喊，另一隻比較喜歡與護理員互動，第三隻則比較內向，經常待在族群較年長的狐獴身邊。海洋公園因應牠們的外貌和性格，為牠們擬定了以下三組候選名字：

 

名字組合 名字 意義
組合一

Magic

Mirror＿

Mochi

 三胞胎狐獴寶寶的媽媽是Mata，故公園特別以英文字母M為首為三胞胎寶寶命名Magic（意譯魔法）代表神奇的生命，Mirror（意譯鏡子）代表族群成員互相倚靠和學習，而Mochi（意譯糯米糍）則代表牠們軟綿綿的可愛樣貌
組合二

雞蛋仔

糖蔥餅

白糖糕

 三隻狐獴寶寶在香港出生，加上外表看上去可愛又軟綿綿，貌似港產特色小食，這組名字凸顯香港獨特文化
組合三

茶走

齋啡

鴛鴦

 由於小狐獴毛色近似港式特飲，這組名字切合了牠的外貌色彩及出生地

 

對命名投票活有興趣的巿民，可在三組名字中以不同的表情符號投票選擇一組，最多人選擇的一組將成為三隻狐獴寶寶的名字。有關活動詳情可瀏覽海洋公園Facebook。
 

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：http://bit.ly/2V94aIF

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：http://bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：http://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊玉珠

相關文章

海洋公園推免費親子教育活動　透過五感觀察大自然
18:03 2020/06/18
海洋公園推免費親子教育活動　透過五感觀察大自然
【邱騰華專訪】續檢討海洋公園定位　大型改動或諮詢公眾
07:02 2020/06/19
【邱騰華專訪】續檢討海洋公園定位　大型改動或諮詢公眾
漁護署將7綠海龜放歸大海　曾暫住海洋公園
15:30 2020/06/22
漁護署將7綠海龜放歸大海　曾暫住海洋公園
海洋公園 自然保育

最高瀏覽

【食用安全】荔枝含天然化學物大量進食可致死　食安中心：小朋友一次不可食超過5粒
16:46 2020/06/22
【食用安全】荔枝含天然化學物大量進食可致死　食安中心：小朋友一次不可食超過5粒
【綠置居】港島筍盤蝶翠苑最平97.67萬　蝶翠苑青富苑價單出爐
09:00 2020/06/22
【綠置居】港島筍盤蝶翠苑最平97.67萬　蝶翠苑青富苑價單出爐
【金都】鄧麗欣拍拖著重建立互信關係　Stephy結婚只要求男友做一件事
18:25 2020/06/10
【金都】鄧麗欣拍拖著重建立互信關係　Stephy結婚只要求男友做一件事