【BB大晒】陳凱琳29歲生日晒孕照　靚媽Grace懷二胎身形依然纖幼

▲ 陳凱琳以興奮心情迎第二胎。

鄭嘉穎在今年5月20日於社交平台宣布太太陳凱琳（Grace）再懷孕，將第二度做媽媽的陳凱琳，在今天（6月23日）自己29歲生日的日子，在個人社交網貼上孕照。

從陳凱琳發放的相片所見，她已經見肚，估計已懷孕5、6個月，而她「肥胎唔肥人」，手腳依然纖幼，不愧是靚媽。

▲ 陳凱琳依然身形苗條。（取自IG）

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Grace並寫：「The Best Birthday Present，今個生日特別有意義，除咗好感恩有一個咁愛錫（惜）我嘅屋企，嚟緊我哋嘅家庭將會迎接呢位小生命~~心情好緊張，好興奮，好期待！我唯一嘅生日願望就係希望自己，BB，同埋身邊咁多位嘅朋友都健健康康！God Bless﹗」

▲ 陳凱琳發布孕婦寫真。（取自IG）

陳凱琳2018年跟鄭嘉穎結婚，2019年誕下兒子Rafael，幸福滿瀉的Grace不時在社交網站貼出一家三口的溫馨照片。

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▲ Grace為自己送上生日禮物。（取自IG）

但Grace接受TOPick訪問，自言當媽媽感覺頗有壓力，至於在管教兒子方面，兩夫婦也跟不少父母一樣扮演「一忠一奸」的角色，想不到外表溫柔和善的Grace，在兒子面前竟然要擺出惡媽的姿態。

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