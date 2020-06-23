【港區國安法】梁繼昌：香港部分公司　部署把商業敏感資料轉到外地伺服器

▲ 會計界立法會議員梁繼昌表示，現時不少專業界別和商界人士，對「港區國安法」表示憂慮，有移民打算。（尹櫻霖攝）

「港區國安法」通過在即，會計界立法會議員梁繼昌表示，香港有部分公司，已部署不會把客戶資料和商業敏感資料，放在香港的伺服器，改為把相關資料存放在澳洲、新西蘭等地的伺服器，以保障公司的商業利益和客戶資料。

梁繼昌又指，據他了解，現時不少專業界別和商界人士，對「港區國安法」表示憂慮，有移民打算。

就行政長官指定若干名法官，負責處理危害國家安全犯罪案件，行政長官林鄭月娥今日出席行政會議前解釋，這個做法是指由行政長官指定適用各級法院法官的名單，並不是行政長官指定任何一位法官處理某一個案件。但梁繼昌認為，香港現時所有法官都是「合資格、有專業操守、有專業資格、有經驗、有司法委員會任命」，質疑「為何仍要在一批合資格的法官裏，找一班法官來處理與國安法相關的案件？」

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記者︰尹櫻霖