港大研究無人機掃描系統　未來或用於太空探索

▲ 港大研發的自動激光掃描無人機系統，能在夜間尋找化石、礦物和生物目標。（Thomas G Kaye & Michael Pittman文嘉棋圖片）

人類在太空探索充滿困難，但未來或有無人機可助一臂之力，即使在黑暗的環境，亦能透過激光，掃描尋找化石、礦物和生物。

港大和美國科學發展基金會合作研發出激光誘導螢光技術，並製成名為「激光盜龍」的無人機妥統。

有份參與研究的港大地球科學系助理教授（研究）文嘉棋指出，這個系統可以在野外有效地偵測暴露在地面上的化石。

「激光盜龍」曾在美國亞里桑那州和懷俄明州惡劣的地形上進行夜間飛行測試。「激光盜龍」先利用導航系統飛指定地點，然而在與地面保持4米距離的情況下，用激光進行地毯式搜索，尋找拇指般大小的螢光物體。

▲ 利用自動激光掃描無人機系統發掘的化石。（Thomas G Kaye & Michael Pittman文嘉棋提供圖片）

搜索完成後，研究人員會分析激光掃描片段，尋找目標物所在地的熱點，並在第二天進行詳細搜索，採集新的化石標本。

有分參與研發的美國科學發展基金會Thomas G Kaye指，正著手研究將激光誘導螢光技術，應用到探索地球以外的星球的地貌。

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責任編輯：陳梓蔚