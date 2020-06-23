【港鐵商場】日出康城新商場「The LOHAS」8月首階段開幕　2萬呎大型超市進駐售本地新鮮食材

▲ 日出康城新商場「The LOHAS」8月首階段開幕。

港鐵公司旗下位於將軍澳「日出康城」的全新大型商場「The LOHAS 康城」，首階段預計於今年8月投入服務。港鐵公司表示，會優先開放場內民生相關的店舖，照顧日出康城居民日常需要。港鐵公司又透露，首階段開放的店舖約佔商場租戶15%，其中包括一所佔地2萬呎的大型食材市場。

港鐵商場「The LOHAS 康城」位處將軍澳日出康城中央，坐落於將軍澳車廠和港鐵康城站上蓋，商場總樓面面積約 48 萬平方呎。隨著日出康城第5期即將入伙，「The LOHAS 康城」商場首階段將優先開放民生類別項目，當中包括佔地2萬呎的大型全新概念食材市場 ，設有多個特色主題區域，提供來自本地及世界各地的新鮮及精選食材，並積極支持本地農業及香港製造創意品牌。「 The LOHAS康城」亦將會提供多元化的消閒娛樂及餐飲體驗，包括首次引入及全港獨家DOCODOCO室內主題樂園、全港最大型室內溜冰場、將軍澳區內最大型戲院，以及多間首次進駐香港的餐廳品牌。此外，商場將劃出不同的空間裝置智能科技體驗區，結合大數據及顧客互動娯樂元素，以創新科技打造多個場內特色「打卡位」，顧客亦可以身體力行以踩單車發電設施為手機充電，或透過體感遊戲裝置舒展活動，體驗健康及可持續的生活方式。

港鐵公司物業總監鄧智輝透露，「The LOHAS 康城」商場的出租率目前達7成，雖現時本港仍然持續受疫情影響，但鄧智輝仍然有信心，並相信租務前景影響不大。鄧智輝回顧本港於2月至5月疫情期間對港鐵商場的影響，零售、鐘錶珠寶的業績下跌，但超市的生意不跌反升，按年同期有雙位數百分比的增長。鄧智輝續指，港鐵公司旗下商場部分位於發展地區，附近的居民或上班族會到商場消費，加上5月起疫情已開始纾緩，料顧客人流會逐漸恢復。鄧智輝又期望，「The LOHAS 康城」商場於今年聖誕節前開幕，又透露港鐵公司下一步計劃於大圍及黃竹坑開設新商場，並於2023年分階段開幕。

引入商場智能管理系統 智能機械人遊走商場與小朋友說故事

「The LOHAS 康城」會率先引入兩部機械人「康仔」及「城仔」，幫助前線及後勤人員更有效管理商場各個細節，例如協助解答顧客簡單問題及引路、巡邏、清潔，更可以與小朋友說故事。場內亦設有數碼互動體驗區，鼓勵市民多做運動產生再生能源充電等。

責任編輯：林卓昕