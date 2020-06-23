【堅強爸爸】疫情下被裁員轉行當外賣步兵　單親爸與6歲女相依為命︰我要撫養女兒成人

▲ 馬來西亞有位年輕單親爸爸被裁員，為了養家照顧幼女，他選擇徒步送外賣賺錢。

新冠肺炎全球大流行，疫情重創各地經濟，失業率高企，馬來西亞有名年輕單親爸爸被裁員，為了撫養女兒，沒有駕駛執照的他，選擇用「腳骨力」賺錢，不怕辛苦加入外賣員行列，成為「步兵」。

據馬來西亞《大都會日報》報道，吉隆坡一名25歲的單親爸爸，本來在油站工作，大約2星期前受疫情影響，公司裁減人手，他被裁員加入了失業大軍。育有一名6歲女兒的他，為了照顧孩子，必須有工作賺錢養家。

在疫情下，各行各業大受影響，惟獨外賣速遞在逆市下需求大增，雖然失業爸爸沒有駕駛執照，未能駕駛電單車送外賣，但他決定以步行送外賣，成為「步兵」，靠雙腳徒步在武吉免登方圓1公里範圍內送餐。

年輕單親爸爸

年輕爸爸為了6歲女兒不怕辛苦。他表示和前妻在18歲結婚，5年前離婚成為單親爸，要與女兒相依為命，他表示感到徬徨，最艱難的時期是離婚後的首年。幸好有家人幫忙，他感謝媽媽照顧孫女。曾經有一次，因為媽媽未能代為照顧孩子，致他無法上班而被僱主責備，有感家人支持很重要。

雖然在疫情期間很難找工作，但爸爸坦言必須撫養年幼女兒，一定要有收入「馬死落地行」。送餐員如今收入不穩定，然而都慶幸此時能有工作。加上，彈性上班令他有更多親子時間。

送外賣有彈性工作時間， 可以照顧女兒。只要我仍健在，我都會養育女兒成人。

他沒有自怨自艾，相信還有更多單親爸爸比他面對更大的問題，共勉之一起度過難關。

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責任編輯︰王明芳