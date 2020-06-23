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香港民研：林鄭民望微升至29分　自去年7月以來最高位

政治 16:31 2020/06/23

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特首林鄭月娥民望評分較兩星期前微升1.2分至29.0分。（林宇翔攝）

香港民意研究計劃六月中調查顯示，特首林鄭月娥民望評分較兩星期前微升1.2分至29.0分，是自去年7月中以來最高位。但反對其出任特首比率仍有70%，其支持率為22%，民望淨值上升6個百分點，為負48個百分點。

香港民研本月15至18日，以隨機抽樣電話訪問1,002名香港居民。特區政府方面，最新滿意率為17%，不滿率為71%，滿意率淨值為負54個百分點。特區政府信任程度方面，最新的信任比率為27%，不信任比率為59%，信任淨值為負32個百分點。
    
至於市民對現時經濟、民生及政治狀況的滿意程度，最新滿意率分別為12%、12%及3%，而滿意淨值分別為負52、負54及負81個百分點。

香港教育大學社會科學系講師吳凱宇分析，林鄭評分與過去半年做比較，由2月的谷底回升，幅度達10分之多，相信是因新冠肺炎疫情初期，港府反應緩慢引起不少市民反感；但隨疫情受控，政府反應亦加快，防疫抗疫基金、派錢、保就業計劃等，近日經濟活動重啟，市面氣氛改善，有助改善市民的觀感。但他估計，近日社會對港區國安法有爭議，林鄭月娥民望上升空間未必會太大。

責任編輯：李淇

林鄭月娥 政治 港區國安法

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