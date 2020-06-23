明愛專上學院開辦物理治療學士課程　首屆收生50人9月開學

▲ 明愛專上學院將在9月新學年開辦物理治療學士課程。（梁偉榮攝）

隨著人口老化，醫療行業的人手需求不斷增大。明愛專上學院將於9月新學年開辦物理治療學士全日制課程，以訓練有關人才應付需求，首年將錄取50人，4年總學費約30萬元。

明愛專上學院將在今年9月新學年起，開辦4年全日制的物理治療學（榮譽）理學士課程，課程將以英語授課，首年收生人數為50人，會按中學文憑試最佳5科成績計算分數，並優先考慮選修生物、物理或組合科學（生物及物理）的學生。明愛專上學院物理治療學（榮譽）理學士課程主任梁兆麟透露，今年只能經非大學聯招辦法報讀課程，至目前為止已收到約130人報名，正進行面試，相信到文憑試放榜後會有更多人報讀，估計應屆考生需至少達到20分才能入讀。

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課程學費原價為每年15萬元，扣除免入息審查資助計劃32,100元補助後，學院為今年9月入讀的新生提供每人42,500元資助，相等於「指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP）」資助，直至課程納入SSSDP資助為止。計算所有資助後，課程每年學費為75,400元，4年總學費則約30.2萬元，如學生成績優異，可另外再獲獎學金。

梁兆麟表示，據食物及衞生局2017年數字，本港到2025年將有逾1100個物理治療師空缺，按人口計算，現時本港平均每名物理治療師需服務2300人，較英國、加拿大的1比1500為多，反映需求殷切。

明愛專上學院健康科學院助理教授蔡靜雯指，學院斥資1600萬元設計7個專用的實習室，亦配備了多部由歐美購入的先進儀器，包括3D感測實時反饋運動和步態分析儀、虛擬現實平衡訓練儀等，以讓學生接觸業界趨勢，擴闊思維，善用科技配合治療。

▲ 學院斥資1600萬元增設實習室及儀器，圖為3D感測實時反饋運動和步態分析儀，能夠檢測使用者行走姿勢，助治療師制訂治療方法。（梁偉榮攝）

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梁兆麟又形容，課程為「實戰型」設計，學生需在4年內完成逾1000小時的臨床實習，而除在醫院或私人診所實習，課程亦強調物理治療在基層醫療、健康生活的應用，因此學生也要在政府地區康健中心、NGO轄下社區中心等完成6周實習。

課程已經獲得香港學術及職業資歷評審局（HKCAAVQ）認可，亦正向物理治療師管理委員會申請專業資格認證，料在首批學生畢業前就能獲批，屆時畢業生可成為註冊物理治療師執業。

明愛專上學院健康科學院院長陳磊石稱，物理治療師管理委員會每年都會評估課程的設施、師資等是否符合要求，並提出改善方法，學院會配合改善，形容是共同合作的過程，有信心課程可符合要求取得認證。

▲ 學院亦購置了一部虛擬現實平衡訓練儀，儀器腳踏能輔助使用者步行，配上屏幕顯示的多個場景，增加訓練動力。（梁偉榮攝）

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記者：徐紹軒