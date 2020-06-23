【自助餐優惠】港島太平洋酒店推潮洲菜自助晚餐　網上預訂享7折每位成人$358起

▲ 潮州滷水明檔。

港島太平洋酒店<中西‧環>餐廳將於7月1日至10月31日期間，推出「潮茶菜館」自助晚餐，雲集豐盛的美食，以芬芳馥郁的茶飲為基礎加入食物中調味，配合潮洲獨特的文化呈現在餐桌上，品嚐醇厚的飲食文化。

其他包括潮州滷水明檔、龍井炒蝦仁、鐵官音話梅炆元蹄、滷水蹄筋豬耳凍肉批、慢燒蝦醬美國豬肋骨和潮式生滾粥等。配合精緻美味的甜品，例如洋甘菊柚子蛋糕、銀杏芋蓉慕絲蛋糕和焦糖合桃鐵觀音芝士蛋糕等，還有多款加拿大、智利和紐西蘭等地的冰鎮海鮮以及任食Häagen-Dazs雪糕，應有盡有，令人大飽口福！

傳統風味

▲ 龍井炒蝦仁。

作為一道以茶入饌而聞名的菜式，龍井炒蝦仁味道清爽，將龍井茶與蝦仁一同下鍋翻炒，蝦仁的鮮味配上龍井的清香，兩者互相搭配，增添淡雅風味。

▲ 滷水蹄筋豬耳凍肉。

滷水蹄筋豬耳凍肉批絕對是大廚巧手之作，將蹄筋中豐富的膠質淆出，然後加入爽脆的豬耳和滷水汁做成肉凍，味道濃郩且口感十足，加上豐富骨膠原，使人難以抗拒!

廣受饗客歡迎的滷水美饌載譽回歸，包括有滷水鵝、滷水鵝掌、滷水大墨魚、滷水紅腸等，甘香醇厚的韻味令人一試難忘。滷水的主要材料包括花椒、陳皮、八角、甘草、桂皮、沙薑及冰糖等，由大廚獨家秘方熬製，加入中國的傳統佳釀玫瑰露及花雕酒，承傳潮州人世代相傳的傳統味道。

中西薈萃

▲ 慢燒蝦醬美國豬肋骨。

慢燒蝦醬美國豬肋骨鹹香惹味，於豬肋骨加上潮州菜常用的蝦醬作調味，然後慢燒至肉質軟嫩。

▲ 洋甘菊柚子蛋糕。

▲ 銀杏芋蓉慕絲蛋糕。

最後以精緻甜點來完美結束這趟美食之旅，洋甘菊柚子蛋糕清新甜蜜、層次豐富。銀杏芋蓉慕絲蛋糕味道濃郁、口感柔軟且芳香撲鼻。

網上付款7折優惠

<中西‧環> 餐廳特設簡單快捷的網上訂座及付款服務。客人於網上預訂自助餐，可享7折優惠，折扣後連服務費每位成人由HK$358起，每位長者及小童由HK$254起，是中上環區親民價自助餐之選，萬勿錯過!

網上預訂可享7折優惠：https://bit.ly/Teochew-Tea-Themed-Dinner-Buffet

餐飲優惠

每位可以優惠價HK$38額外任飲指定汽水及啤酒

每位可以優惠價HK$68額外任飲指定餐酒及啤酒

泊車優惠

惠顧自助餐滿HK$300可享2小時免費泊車

惠顧自助餐滿HK$1,000可享3小時免費泊車 (包括免費電動車充電服務)

【自助餐優惠】沙田帝都酒店2+2cafe重推自助午晚餐 最平$458任食海鮮生蠔和牛Movenpick雪糕

【自助餐優惠】海景嘉福洲際酒店海膽生蠔海鮮自助晚餐 官網訂座4位72折優惠

【酒店優惠】港麗酒店推KLOOK訂房優惠$2800兩位 包海景房+四道菜晚餐+自助早餐+下午茶+黃昏雞尾酒

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳珈希