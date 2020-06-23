慎選消毒殺菌產品 認可檢測認證確保成分安全

新冠肺炎疫情在港漸見緩和，但公眾的衛生防護意識仍不可鬆懈，日常外出配備口罩與消毒用品，更已成為習慣。不過，坊間不少殺菌消毒噴霧皆標榜可殺滅多種病毒和細菌，而且成分天然，究竟消費者應如何作出合適的選擇，才可尋得殺菌力強而又安全可靠的消毒殺菌產品呢？

常用消毒雙手 不含有害成分

根據一般用家反映，日常使用消毒殺菌產品，主要是為了殺滅藏身於空氣、物件以至皮膚上常見的細菌和病毒，故產品具有殺菌功效當然十分重要。與此同時，他們認為有關產品普遍可直接噴灑於皮膚上，特別在是次疫情中，早已習慣在進食、以及除下和戴上口罩前，亦會使用來為雙手消毒，故會特別留意各項產品是否含有毒物質或相關化學成分，並視之為篩選殺菌消毒產品的關鍵因素。

然而，絕大部分殺菌產品皆聲稱其成分天然，用家又如何作出正確選擇呢？我們發現，經過多月來培養的選購經驗，他們多會集中審視該產品有沒有配備認可檢測及認證，以辨清其成分是否安全可靠。以彩豐行推出的多功能滅菌噴霧為例，除了在獲得GMP認可的香港廠房生產，百分百本地製造外，在產品功能上，也經過香港標準及檢定中心（STC）及屬第三方香港檢驗機構的廠商會檢定中心（CMA Testing）等，為該產品的殺菌功效進行檢測和認證，確認具備殺滅多種細菌的效能。

▲ 在產品包裝上，一般會列明主要成分及適用範圍，但想了解詳細檢測報告及認證，則要到公司網站查閱。

委托檢測機構 專門測試產品成分

此外，該公司同時委托專責為日用品作安全測試的水中銀﹝國際﹞生物科技有限公司，以及提供全方位檢驗及查證服務的SGS通標標准技術服務有限公司，獨立測試產品成分，確認不含重金屬、雌激素、甲醛、甲醇、苯、甲苯、二甲苯等有害物質，故可用於空氣淨化、家居防疫，以至手部消毒等不同範疇；亦可在辦公室、車廂、玩具、書包及餐具等室內環境及物件上使用，以作日常殺菌及消毒。

有用家引述自身經驗時說明，留意並遵從產品包裝及說明書內的使用指引亦十分重要。如上述提及的多功能滅菌噴霧，在包裝上就特別提醒用家，有關產品只供外用，且不適用於面部，而每次噴灑有效範圍，可維持2至4小時。事實上，一般細菌或微生物往往以倍數增長，很多天然草本成分亦有抑菌作用，只要按產品用法正確使用，便能發揮安全可靠的殺菌功效。

產品詳情請到以下網址瀏覽：https://www.choi-fung.com/

(資料由客戶提供)