【中介爆料】僱傭中介揭僱主奇特要求　外傭渴市揀工做5種家庭不受歡迎

▲ 有僱傭中介講述行內不為人知的秘聞，包括僱主種種奇特要求及苛刻行為，還有5種家庭不受外傭歡迎。

好外傭難求！僱主揀外傭的同時，外傭也會揀僱主。ViuTV節目《晚吹–又要威又要戴頭盔》最近播出的一集，請來4位僱傭中介，講述行內不為人知的秘聞，包括僱主種種奇特要求及苛刻行為，還有爆料在外傭渴市下，有5種家庭不受外傭歡迎。

港媽要求外傭要漂亮

早前網上傳出有一名外貌標緻的外傭，引發中介公司爭相聘用。在節目上，中介們認為只要外傭五官端正便可，有中介主要負責菲傭，他指外傭可以樣靚但不能太貪靚，而女僱主傾向不揀漂亮外傭。

不過，另一中介透露有港媽要求外傭漂亮，因為小朋友經常對住姐姐，不可以太醜樣；也有僱主要求姐姐不能太肥，以免屋企空間有限，睡床不能太大。

中介揀選外傭時，主要留意他們身上有沒有紋身、身體有沒有缺憾及皮膚病。不少外傭都是大學畢業，甚至有護士、老師出身的，僱主較喜歡這類外傭。

▲ ViuTV節目《晚吹–又要威又要戴頭盔》請來4位僱傭中介作嘉賓。（節目截圖）

無良僱主吩咐手洗衣物

4位中介分別分享他們遇過的無良僱主，其中有外傭雙手破損，僱主要她幫一家6口包括3個大人、3個小朋友，由衫褲、牛仔褲、內衣褲，以至床單、窗簾等全部手洗。另有僱主稱家中長者有狂躁傾向，要求外傭要有被打的準備。

不少家庭聘請外傭照顧小朋友，有僱主要求外傭有十八般武藝，既識煮飯，又要說得一口好英語，可以教小朋友做功課，希望外傭做到工人、保母兼老師的工作。

5種家庭不受外傭歡迎

外傭供不應求，中介表示有外傭會揀工作，尤其在香港完約的外傭，例如表明只做清潔、只照顧老人家、要有自己房間等。中介透露外傭的要求有時甚至比僱主多，有些家庭不受外傭歡迎，包括女僱主長期在家、有老人家、有6歲以下小朋友、家中養貓狗、有兩個外傭此5種家庭，更有外傭提出要家訪僱主家。

僱主和外傭不時出現糾紛，互相投訴，其中一位嘉賓表示作為中介要保持中立，不能只聽僱主或外傭單方面的說話，她會與外傭面談了解情況。

遇上有僱主投訴外傭反應遲鈍、懶惰、廚藝差等，有中介指出她會嘗試針對外傭的問題加強訓練，不希望僱主經常換外傭。她分享有僱主包容度大，雖然外傭廚藝差，但照顧小朋友很好，僱主都會接納。

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責任編輯：王明芳