【鶼鰈情深】入院通波仔後改掉生活惡習　Joe Junior感激太太不離不棄照顧

▲ Joe Junior於2017年曾因冠心病入院做手術。

Joe Junior與太太Susanna相愛逾40年，二人相敬如賓，走過生命中的寶貴每一刻。2017年，當時已年逾70歲的Joe Junior身體響起警號，因冠心病入院，要做俗稱通波仔的手術。事隔3年，Joe Junior接受TOPick專訪時回想起生病歷程，表示猶如汲取了人生中的最大教訓。

話說在3年前，Joe Junior心臟不適感到喘不過氣，於是入院進行一個歷時3小時的通波仔手術。當年Joe Junior住院7星期，首3星期完全動彈不得，然後做手術後又等了一星期，腳趾才可稍稍移動，並在醫生照料下漸漸康復。

他謂：「可能那段日子工作多，所以疲勞過度。入院7星期便驚足7星期，親友探望時，我也一直在哭，因為真的太害怕。全靠有太太天天來照顧及安慰，在醫院內也有運氣，醫生對我好，亦遇上好的院友，出院後大家更成了好朋友，才捱過了這個病。」

太太Susanna也說起了當時的焦慮：「他這麼多年來都沒有大病，看到這樣當然非常害怕，但所有事都是交給上天，有事便要面對，當時都不敢想太多以後，幸好最終他靠意志力堅持過來。」

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▲ Joe Junior最感動太太一直守候在旁。（湯炳強攝）

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術後生活習慣改善

在鬼門關前繞過一轉，Joe Junior為了身體健康，於是大大改變生活習慣：「以前總是有覺不睡，喜歡深夜看電影及聽歌，但經此一役就知累了一定要立刻休息，天黑便睡覺，天光便起身。」

此外，Joe Junior的生活都按照醫生吩咐注重保養，平日飲食清淡，戒口不吃肥膩食物戒喝凍飲，多喝茶、暖水，及太太煲的四季湯水。而且，他亦做運動及行山，在體能許可下更會浸冰水與焗桑拿。

Joe Junior能夠病癒，他最感恩有太太Susanna這位賢內助：「最感動是她一直照顧我，我就知道沒娶錯人。現在大步檻過知道人生最重要是健康，錢沒有了可以再掙，但有健康才可以做喜歡的事。」

▲ Joe Junior現時一有空便行山做運動。（湯炳強攝）

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夫妻互相扶持

Susanna在Joe Junior生病時不離不棄守在身旁照顧，令人感動。她也分享老公多年來照顧患有耳疾的自己。

她自8歲起便因游泳致耳膜穿破，令聽力下降，長大後要靠耳機才可聽到別人說話。

與Joe Junior婚後，曾試過有次睡覺時發生火警，但因無戴耳機而不知情，Joe Junior當時又在外工作，令她差點葬身火海。 自此，Susanna有了心理陰影，常因害怕而不能入睡，甚至感到精神衰弱。Joe Junior為令太太安心，此後他每次收工都盡早歸家，以免太太獨留家中感害怕。

▲ Joe Junior與太太多年來互相支持。（受訪者提供）

Susanna稱：「我有耳疾，有時聽不到或是會聽錯令誤會發生，但不要緊，因為我們說好了要坦承，有什麼都會說清楚。」

二人40多年來互相扶持，Joe Junior亦悉心照顧有耳疾的太太，負責安排好她要使用的耳聾機：「因為我的責任是不令她生病，最重要是看着彼此都身體健康，一起走下去。」

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場地：東海酒家

記者：陳家瑩、鄭嘉瑤