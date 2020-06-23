港台第三台播英語歌曲含粗俗用語　通訊事務管理局發警告敦促遵守守則

▲ （經濟日報資料圖片）

通訊事務管理局日前開會，審議港台2宗投訴，其中涉及港台第三台電台節目《Simon Willson》，被指於去年12月中播放含粗俗用語的歌曲，當局裁定投訴成立，向港台發出警告；另一宗則涉港台電視33台及33A台的電視節目《天氣預報》，含有某酒精品牌的植入式廣告，同樣被裁定投訴成立，提醒港台須遵守《電視廣告守則》。

通訊事務管理局接獲公眾人士投訴，指港台第三台於去年12月15日下午2時，於英語音樂節目《Simon Willson》播放歌曲《Jackie Chan》，數次出現粗俗用語。當局考慮括港台提交陳述等資料後，認為有關用語於歌曲中多次出現，並可清楚聽到，明顯惹人反感及不可接受在有關節目中播出。

局方裁定投訴成立，港台違反《電台節目守則》有關避免使用一般人認為粗俗或不能接受的用語的規定，並決定向港台發出警告，敦促嚴格遵守《電台節目守則》中的相關條文。

另一宗則涉及港台電視33台及33A台，於去年9月30日晚上8時許合家欣賞時間，轉播央視綜合頻道的《天氣預報》節目及廣告 時段 中， 數次播出某酒精品牌的廣告及贊助提述。港台稱，有關轉播節目而非港台製作，港台並沒有就有關的宣傳及廣告材料獲得任何報酬。

通訊事務管理局考慮個案相關資料後，認為投訴成立，惟考慮港台於轉播被投訴的節目時，基本上對節目內容沒有決定權，及是次屬轉播安排下的個別事件，通訊局決定不向港台施加懲處，但提醒港台須與央視保持更緊密聯繫，以確保日後嚴格遵守《電視廣告守則》。

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責任編輯：陳正怡