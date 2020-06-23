【新冠肺炎】新增16宗輸入確診個案　全部巴基斯坦返港

▲ 本港今日新增16宗輸入確診個案。（陳靜儀攝）

本港今日沒有本地確診個案，不過衞生防護中心公布，截至今日（23日）下午四時，中心正調查16宗新增新冠肺炎確診個案，至今本港個案累計1,178宗（包括1,177宗確診個案和一宗疑似個案），全部乘坐航班EK380返港，不過有關航機並非政府包機。

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今日公布的新增個案涉及9男7女，年齡介乎11至48歲，全部從巴基斯坦返港，有4人入住聯合醫院，威爾斯醫院有2名患者，伊利沙伯醫院、瑪嘉烈醫院以及東區醫院分別都接收了3名患者，另有一人在瑪麗醫院接受治療。在16名確診者中，有14人沒有任何徵狀，出現徵狀的2名患者分別是35歲及38歲女病人，前者有咳嗽，後者則出現發燒、咳嗽及喉嚨痛。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，同時亦正調查一宗海外個案。個案涉及一名39歲女病人，她由印度經馬來西亞乘坐國泰港龍航空KA734（經濟艙）於6月21日抵港，並於抵港後申報曾於五月在印度確診2019冠狀病毒病及接受治療。病人其後直接由香港國際機場被送往基督教聯合醫院接受治理，中心已與印度衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。

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中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有出現病徵的感染者的機會，並減低社區出現群組個案的風險。



衞生防護中心發言人指鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：伍瑋瑋