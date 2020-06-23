【愛的擁抱】巴西安老院疫情下設「相擁隧道」　與家屬相擁解相思之苦

▲ 巴西一家安老院近日特意設置了一個「相擁隧道」，讓院內的老人可與家屬分別在隧道塑膠簾的兩邊相擁。

新冠肺炎疫情肆虐全球，當中巴西的確診個案更突破110萬宗，僅次於美國，成立全球第2多確診個案的國家。當地一家安老院近日特意設置了一個「相擁隧道」，讓院內的老人可與家屬分別在隧道塑膠簾的兩邊相擁，一解相思之苦。

據美媒CNN報道，這所位於巴西南部的安老院自3月17日便開始實施隔離措施，院內的28位老人自此「與世隔絕」，與外界的溝通途徑僅剩視訊通話一途。安老院的負責人表示，不少老人在隔離期間開始出現沮喪的情緒，這時她想起自己曾在網上看過一段片段，片段中美國一位女士透過改裝一塊塑膠窗簾去與母親擁抱。

於是她被這念頭啟發，以塑膠簾把安老院的門口布置成一個「相擁隧道」，當中有4個手臂孔，讓院內的老人與家屬可分別在塑膠簾的兩邊透過手臂孔互相相擁，而不用直接接觸。

其中一個院內的老人稱這是「偉大的發明」，坦言如果沒有這個「相擁隧道」，他與女兒就會因新冠病毒而害怕擁抱。而院方的管理員指，為確保隧道的安全，每次進行隧道的探訪均需經過預約，訪客需預先檢查溫度及塗洗手液，隧道每30分鐘會進行一次消毒。管理員又表示，看到他們的每一個擁抱，絕對值得高興。

據約翰·霍普金斯大學的數據顯示，巴西的新冠肺炎確診個案已突破110萬宗，死亡個案亦高達逾5萬宗，兩者的數字均僅次於美國，為全球第2名的國家。

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責任編輯:羅嘉欣