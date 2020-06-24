【飛虎之雷霆極戰劇透】第29集劇情預告　文龍勇救志斌兇手賀進逃去無蹤

▲ 《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯。第28集講到Sam行動敗露，惹來特工組織懷疑，更不慎墜入特工設下的陷阱，陷入進退失據的窘境。

第29集（24/6）

志斌成功聯絡國棟；同時，賀進失信未能準時交出晶片，Jaser勃然大怒，並以放逐無人島作為威脅。

家成得知藏參之地立即採取行動，惟到達時，眾人已不知所蹤。

飛虎隊總部，布朗突然收到Sam的神秘來電，冒險赴會，兩人劍拔弩張，各有堅持，Sam徐徐道出慘痛經歷，更嚴厲警告香港警隊，晶片之秘誓必影響全球。

國棟得悉Sam的叛變原因，無限感觸。

家成收到準確情報，志斌重組晶片失敗，即將連同賀進一同被押離，故立即率領飛虎隊主動出擊，Jaser的陣容異常強大，惟Sam突然駕著快艇出現，雙方進行大廝殺，鮮血染滿碼頭。

飛虎隊與恐怖份子在漁排展開激戰，Sam出奇不意救出賀進和志斌，冒死殺出重圍，卻遭國棟攔截，三人舉槍相向，賀進更以晶片程式作為利誘，Sam與國棟這對畢生宿敵，終於作出最後對決。

文龍及時趕到阻止賀進，志斌終於獲救，換來卻是戰友當場被殺，兇手賀進逃去無蹤。

A Team痛失猛將，眾人化悲憤為力量，決心保護志斌助其重獲自由。

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