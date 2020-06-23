【新冠肺炎】再多5人康復出院　包括沙田瀝源邨祿泉樓群組57歲患婦

▲ （經濟日報資料圖片）

本港今日再增16宗新冠肺炎確診個案，累計至今已有1177宗確診及1宗疑似個案。醫管局截至今日中午，再多5名確診患者出院，至今已有1083名確診或疑似病人康復出院；現時仍留醫89人中，包括一人情況危殆，涉及第595宗確診個案。

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醫管局稱，截至今日中午過去24小時，再多5人康復出院，包括第1068、1078、1081、1090及1119宗確診個案，當中第1090宗確診的57歲女患者屬沙田瀝源邨祿泉樓群組。

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至今已有1083名確診或疑似病人康復出院，現時仍有89名患者留醫，當中一人情況危殆（第595宗），其餘88人情況穩定。公立醫院目前已啟用634間負壓病房，合共1223張負壓病床。

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責任編輯：陳正怡