21歲女子涉藏含汽油液體受審　警員供稱憑觀察得知樽內含機油

▲ （經濟日報資料圖片）

21歲無業女子於去年11月在灣仔街頭，被指涉藏含汽油的黑色液體樽及打火機等，被控管有物品意圖損壞財產罪，案件今（23日）於東區裁判法院開審，高級警員作供指，他憑觀察得知被告身上的樽含有機油，更自稱「都揸過車，入過油，我唔係蠢嘅」。案件表證成立，辯方明天將作結案陳詞。

被告鄭欣雪（21歲），報稱無業，被控1項管有物品意圖損壞財產罪，控罪指她於2019年10月12日在灣仔堅拿道西24號外，管有1個黃色樽，載有410毫升黑色液體，內含微量汽油。

案件今開審，高級警員陳偉豪作供指，案發時因有人網上號召堵路等，警方派出特遣隊隊員早上於灣仔一帶巡邏，警車巡邏至案發一帶時，陳發現街上有6至7名身穿深色衣服的人，他根據網上消息，認為該些人或會向巴士「唧機油」，令司機無法看清前路及無法駕駛等。

陳續指，有人拿著黃色的物品及四處張望，巡邏小隊即下車截查，該些人便掉頭逃跑，陳形容其速度是「平時100米練跑個隻」，及後有同事將被告制服在地上，現場有1個黃色樽，並有機油流出在樽身，陳遂拘捕被告。

被告代表律師則問及陳如何得知樽內有機油。陳表示「自己都揸過車，入過油，我唔係蠢嘅，望到都估到」，但陳承認並沒有臭到機油味。

警員馮永強供稱，被告當時穿黑衣黑褲，逃跑時跌倒，馮即上前將她制服，期間黃色樽從她身上跌出。女督察潘煒琦供稱，從被告身上搜出手套等物品，另一位警員則從背包搜出打火機等。

政府化驗師鍾偉華的書面供詞內容指，涉案黃色樽內物質含有汽油，而被告身上搜出的手套上，亦沾有相同物質。裁判官裁定被告表證成立，被告不自辯，押後至明天作結案陳詞。

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記者：林欣樂