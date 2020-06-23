【隱形殺手】遺傳多囊腎病1000人有1人中招　可併發高血壓腎結石嚴重須換腎

▲ 遺傳多囊腎病1000人有1人中招。（梁偉榮攝）

腎病是本港第6大致命疾病，根據衞生防護中心數字，去年有1655人死於腎病。由於多數腎病初期幾乎沒有明顯症狀，故亦有「隱形殺手」之稱。當中部分腎病更有遺傳性，例如「多囊腎病」（ADPKD），每1000人就有1人中招，可引致腎功能衰退，嚴重須洗腎功或換腎。

可併發高血壓腎結石

腎病科專科醫生何仲平指出，多囊腎病是一種基因突變要引起的顯性遺傳病，父母任何一方患病，就有2分1機會遺傳給後代。多囊腎病發病率為1000分之1，以香港700萬人口推算，即有約7000患者。

他指出，多囊腎病患者的腎臟會出現腎水泡（又稱水囊、囊腫），每年會增大約5.3%，後期有機會壓到其他器官，令患者感到痛楚，肚部亦會因而脹起。若水泡爆破，或造成血尿或尿道炎等問題，長久下去，可導致腎功能衰退。

多囊腎病患者除了腎臟會出現水囊，身體其他器官如肝臟、腦血管等，也會出現水囊。患者亦可能出現其他併發症，包括腎結石、蛋白尿和高血壓等。他表示：

若血壓不受控制，患者的腎臟會因而受壓並進一步受損，有機會引致中風。

發病初期沒有明顯症狀

何仲平表示，多囊腎病可分為PKD1型和PKD2型兩種，前者病情較嚴重，部分患者在60歲時已徐接受洗腎，而後者病情進展較慢，及至約70歲才需洗腎。

由於多囊腎病一般沒有即時病徵，故許多患者在檢查時始知患病。

日常留意血壓和蛋白尿問題

何仲平補充，多囊腎病無法預防，但日常可多加注意高血壓和蛋白尿問題，以便盡早求醫。他指出，多囊腎病主要靠藥物和透析治療，但在日常護理方面，建議患者可以改變生活習慣。

早期患者可進食採取「得舒飲食」（DASH Diet），多進食蔬果、高鉀、高纖食物、堅果等，控制高血壓問題，而晚期患者則應減少攝取蛋白質和鉀。

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記者：沈佩珊