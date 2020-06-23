民陣見警方商討七一遊行　警方未表態是否批出「不反對通知書」

▲ 岑子杰批評警方態度敷衍。（林曉君攝）

民陣今日與警方商討「七一遊行」安排，召集人岑子杰稱，警方雖無在會上表示會否批出「不反對通知書」，但他認為百分百不會批，又稱會先循上訴委員會處理，若失敗再公布其他安排。

岑子杰續指，警方未回覆會否安排第二次會議，批評警方借疫情打壓市民遊行自由。一旦警方不批出「不反對通知書」，民陣決定，先循遊行上訴委員會提出上訴，若失敗再公布是否會採取其他措施。

民陣和警方在在北角警署就七一遊行商討一個多小時。岑子杰會後見記者時表示，警方關注主辦單位如何確保參與遊行的市民的健康和安全，又引述警方指這是主辦單位的責任，警方無需說明。

民陣會上曾詢問，警方批或不批不反對通知書的準則，而民陣在會議上提出不同的方案，例如分批遊行，但警方完全沒有記錄。岑子杰批評警方態度敷衍，如「走過場」。

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記者：林曉君