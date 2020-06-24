【野外教室】赴英修讀森林學校執業師認證　歷奇教練︰不用急於要小朋友成長

以大自然作教室的戶外活動，近年甚受家長歡迎。Spark Adventure燃動歷奇創辦人張秀儀（Cindy），3年前更遠赴英國修讀森林學校執業師。

一直從事歷奇教育活動的Cindy，當年看到有國際學校開辦森林學校課程，因而搜集資料想了解更多，隨後更報讀了為期1年的英國森林學校執業師課程（Certificate for Forest School Leaders）。

部分課堂是在英國實地體驗，因學員中只有一個香港人，更需要自行設計一個適合本地的森林學校Programme，完成後再專程到英國進行執行師考核。

▲ Cindy於2017年前往英國修畢森林學校執業師課程。（受訪者提供）

她稱，英國很多學校自幼稚園開始，每星期也會有一整天的活動是在森林中進行，不會受天氣影響、晴天、下雨，甚至下雪也會讓孩子體驗。令她感受最深的，是6歲前的小朋友不論語言能力、學術，也可在森林環境中培育出來，不會因而少了識字、數數，或落後於其他同齡學生。

原來不用心急提供很多資訊、養份予小朋友，他們在玩樂的過程中，透過經歷和觀察，自然會說出自己的需要。

▲ 孩子可以學習生火，使用鋸、刀等工具。（受訪者提供）

森林發掘毅力強項

Cindy指出，森林學校是一個長期的、以孩子導向為主的學習方案，孩子可以學習生火，使用鋸、刀等工具，並可以獨自及與團隊完成任務。

紮營、煮食、起樹屋等活動固然吸引，但更重要的，是發展其自信心及成功感。

▲ 每星期有特定的戶外學習，可增加孩子接觸大自然的機會。（受訪者提供）

她強調，森林學校的活動是一種工具，能發現小朋友的耐性、毅力及強項，甚至可支援SEN學童的需要。她在本地舉行的活動中，曾要求小朋友用打火石打火，孩子手細、力度不夠，一般都要試很多次才會成功。在一次課程中，一個又一個孩子都完成任務，其中一位卻遲遲未成功，但他仍堅持去試，在大熱天下努力了半小時以上，最終也成功了。

在旁的家長都預先告知不要幫忙，只要打氣便好。有時大人忽略了小成功的重要性，又或是心軟、痛心孩子太辛苦，用「下次先啦／你仲細／唔緊要啦」去安慰孩子。其實，每個孩子都有無比毅力，有自己成長的時間表，等待、支持和相信他做得到便可以了。

她感慨說，以往從事企業培訓，也見過很多成年人討厭自己未能完成目標，或年頭定下的目標，年尾不敢回看，其實都是成長過程中覺得原來放棄是可以的，慢慢就變成了習慣，長大就形成阻礙自己發展的心理糾結。

▲ 小朋友學會獨立完成任務後，也可以學習如何幫助別人。（受訪者提供）

她不諱言疫情期間對課程影響大。

先是法例上的限制，不知應做還是不做，同時也不想冒健康的風險，最終幾乎停了所有活動。

她笑言也有人問她會否轉型，如舉辦Online培訓、利用VR走進森林觀察，還有機會申請資助……但Cindy指她真正想做的，是體驗式教育。

要在烈日當空下曬過、經歷過……舉例說要小朋友用30元到街市買餸，買到甚麼晚餐便吃甚麼，這是在情境中學習；與在家中做數學應用題一定有所不同。 體驗式教育是不會被Online課程取代，因人生很多課題，就是要親身經歷才能學得到！

記者：李越樺