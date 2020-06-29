【殺手】屋邨出身視后Ali不忘本　李佳芯：為何要推翻曾經的我？

▲ 貼地視后李佳芯認為要走一條有價值的路。

TVB新劇《殺手》本周首播，視后李佳芯（Ali）在《殺手》演一名貪小便宜的單親媽媽Cash錢向茜，Ali接受TOPick專訪分享演《殺手》角色的感受：「角色人如其名般貪錢、貪小便宜，是一名機智聰明的單親媽媽，並會想盡方法賺錢養家。」

此外，李佳芯在《殺手》有不少造型及打鬥場口，甚具挑戰性，Ali說：「我有時會覺得自己這次是一個醜角來的，一個從未試過的造型。她電了一頭曲髮、戴上眼鏡，在一個殺手的世界內，她不過是一個普通人，劇集講述一個單親媽媽如何在殺手的世界內生存求活。」

李佳芯續指：「我很努力賺錢，所以打很多份工。有兔女郎的角色，也有講我當侍應、卧底，以及為阿Mo（陳豪）的助手幫他殺人，要扮鬼扮馬。」

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▲ 李佳芯於《殺手》有多個造型。（《殺手》劇照）

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李佳芯拍武打戲

劇中有多名殺手，部分角色的情緒較沉重，Ali說：「我條線較為輕鬆，與阿Mo都是搞笑的，中和了這套劇，希望大家喜歡。」

Ali這次拍攝不乏動作場面：「劇集到了中後期會有很多被人打、虐待的場口，拍打打殺殺是最辛苦的，為了令效果更逼真，所有打的場口會先找武指綵排，很認真。雖然我是被打的角色，但也是被打得很認真。」

▲ 李佳芯於2018年憑《BB來了》奪得視后。（《經濟日報》資料庫）

貼地女神Ali不忘本

雖然李佳芯在2008年入行，最初在有線當綜藝節目主持，2012年過檔TVB，到2014年才演大台劇集，由專演壞女人到慢慢成為女主角。到2018年，即入行的第10年，憑《BB來了》奪得視后。

事業似是兜了一個大圈，她卻稱：「我是幸運的，幸運是我遲入行，因為這才令我更加知道自己想在事業上追求甚麼。在這數年忙碌的時間中同時經歷了健康問題，幸好這不是大問題，透過這經歷令我感受更多，從而令我覺我工作是重要的，但會讓我看到工作或榮耀以外，有很多看不到的事對我來說是更加重要。」

成為當家花旦兼榮升視后，並沒有令Ali覺得自己高人一等，媒體不時拍到她到屋邨並喜愛光顧平民小店。

於柴灣興民邨成長的李佳芯說：「其實一直以來也是這樣，我出身就是這樣，為何當事業上到某位置時便要推翻曾經的我呢？因為昔日的生活才有今時今日的我，所有事都是累積回來，沒需要去到一個位置就推翻曾經建立我的所有事，這是很重要。」

▲ 李佳芯是觀眾心目中的貼地視后。（陳家瑩 攝）

Ali保持理智不迷失

Ali有所感慨指：「這數年忙完後，便會發現事業、錢或權力會令你的清晰度減少，就如一個Filter一樣，權力、錢、獎項等都是一個Filter，會令你看事件時可能變得不夠清晰，正因如此，我會更想將這些Filter拿走。」

她又謂：「如果我想更加進步、找到更多突破，我更要拿走那些Filter去重新找一條適合自己的路，再走一條自己覺得是有價值的路。」

▲ 李佳芯即將推出新書。（陳家瑩 攝）

Ali於即將推出首本散文集《心之所往》寫了相類的感受：「其中一句很深刻，『當你的事業飛得愈高，雙腳愈需要著地。』這是這數年獲獎後一個很深的感受來的。」

Makeup：San Chan

Hair：Ziv Lau @il Colpo

Costume：D-mop

場地提供：港威酒店

記者：梁樂欣

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