機場管理局與21家銀行簽訂350億港元貸款

▲ 機場管理局與 21 家銀行簽訂 350 億港元貸款。(機管局圖片)

香港機場管理局今天(23日)宣布，與21家本地及國際銀行簽訂五年期350億港元貸款，當中包括金額同樣為175億港元的定期貸款及循環貸款。貸款將用作三跑道系統項目資金、機管局其他資本開支及一般企業用途。

機管局表示，這項貸款的整體定價為按照香港銀行同業拆息加82個基點，是自新冠肺炎病毒爆發以來，同年期銀團貸款交易中的最低利率水平。

機管局原訂計劃籌集200億港元貸款，並獲得多家銀行踴躍支持，機管局考慮到日後資金需求，決定將貸款額增加至350億港元。

機管局主席蘇澤光表示，這項貸款不單是一項融資，更代表環球銀行界對香港未來的信心。

我們很高興在疫情期間，金融界對機管局的定期貸款及循環貸款踴躍支持。這顯示金融界對機管局及香港國際機場的長遠發展前景充滿信心。

蘇澤光強調疫情並沒有影響機管局鞏固機場的領先國際航空樞紐地位的長遠願景，當中以發展三跑道系統為重要一環：

三跑道系統項目進展良好，預計第三條跑道將如期在 2022 年開始投入服務，而整個三跑道系統將於 2024 年啟用。

350億元貸款的參與銀行：

委託牽頭安排簿記行及顧問

國家開發銀行香港分行

委託牽頭安排簿記行及協調行

中國銀行（香港）有限公司

三井住友銀行

澳新銀行集團有限公司

香港上海滙豐銀行有限公司

渣打銀行（香港）有限公司

委託牽頭安排簿記行

中國工商銀行（亞洲）有限公司

交通銀行股份有限公司香港分行

委託牽頭安排行

中國農業銀行股份有限公司香港分行

花旗環球金融亞洲有限公司

牽頭安排行

集友銀行有限公司

加拿大豐業銀行香港分行

東方匯理銀行

中國光大銀行股份有限公司香港分行

招商永隆銀行有限公司

大新銀行有限公司

星展銀行有限公司

恒生銀行有限公司

瑞穗銀行

華僑銀行

上海商業銀行

責任編輯 李志強