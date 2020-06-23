【專屬樂園】4孩爸爸在家自組泳池瀡滑梯　為子女打造遊樂場盼同度愉快童年

▲ 阿成為子女打造專屬遊樂場。

在香港養育一名孩子不容易，不過仍有父母熱愛大家庭，認為多孩家庭歡樂倍添。4孩爸爸梁德成更在家中建造遊樂場，自己落手砌滑梯、水池、玩具屋，帶給孩子愉快的童年。患過度活躍症的大仔和資優自閉症的二女亦在這輕鬆的家庭氣氛下，各自找到自身的長處，亦在兄弟姊妹的相處下學懂愛與溝通。

阿成育有4名孩子，分別是14歲大仔、12歲二女、6歲三女和2歲的細仔。為何生足4個？阿成笑言，太太出身大家庭，4姊妹感情深厚，遇上任何事都會互相幫忙，每逢過時過節都非常熱鬧，令他們都決定多生幾個，希望將來幾兄弟姊妹可以成為彼此的依靠。

▲ 4兄弟姊妹最愛玩「層層疊」遊戲。（林愛娜攝）

4子女感情要好

從4名孩子的相處看來，兩名兄姊往往照顧著年幼的弟妹，特別是最小的弟弟，見到陌生人害羞就即時躲到哥哥身後，姊姊把他抱出來，他又跑回去後面。4兄弟姊妹更愛玩「層層疊」遊戲，哥哥坐在梳化上，二妹、三妹、幼弟一個疊住一個，坐在哥哥在大腿上，然後在梳化上搖來搖來，像一輛行駛的火車，弟妹們都玩得不亦樂乎，哥哥也樂於成為座駕。

而事實上，爸爸阿成也像一個「大細路」，不時陪著孩子玩樂，諗法多多的他更在家中平台建造遊樂場。阿成表示，他的媽媽以往經營建築材料公司，而他其後創業亦是做建築材料，因此對不同材料相當熟悉，有助構思一些特別的玩意。

▲ 阿成以木材搭了一條滑梯。（受訪者提供）

自組泳池滑梯

最令阿成印象深刻的，是其中一項大工程——泳池。阿成先做了一個木架、放入帆布後就加水進去。不過，第一次嘗試失敗了，因木頭不夠力度，無法支撐水壓，於是要重新製作木架，加入支撐的柱子，再放入防水帆布，花了足足3星期終才完成這龐大的工程。

見到他們玩得開心，我都很有滿足感。

▲ 花了3星期才完成的泳池。（受訪者提供）

其後阿成亦用木枝製作過滑梯，用水喉在滑梯噴出水柱，彷如一個夏日水上樂園，孩子從最高處飛快地滑到地面，相當刺激好玩。至於二女最印象深刻的，是爸爸做了一間玩具屋，他把一個木架加上透明膠片，讓孩子能在室內玩玩具，非常貼心。

尊重孩子想法

雖然孩子出身中產家庭，但阿成和太太卻沒有報考名校，反為孩子報讀基層地區學校，希望他們能夠「貼地」成長。對於子女的學業，阿成坦言不太在意成績，只要求他們完成功課，因這是他們的責任，而與孩子相處，最重要是尊重孩子的想法，並讓他們在生活中摸索。

▲ 家中有小型攀石場。（林愛娜攝）

由於大仔患有過度活躍症，幼時情緒較大，經常坐不定，未必能表達心中情緒。太太曾經試過為大仔看功課，但最終吵架收場，請補習老師，大仔亦試過把老師反鎖在屋外。

不能強求，無謂為了學業在家裡嘈，所以我告訴他，總之他自己完成功課就好了。

在父母的鼓勵和信任下，大仔亦找到自己的長處——畫畫，畫滿一本又一本的作品，大多以鉛筆或走珠筆繪畫，題材多元化，有自畫像、英雄人物等。梁太笑言，沒有讓兒子學畫畫，因不想框住孩子的創意。

至於資優自閉症的二女，則對自我要求高，儘管已經考得全級10名內，仍要求父母讓她補習，希望把弱項改善，在下次考試取得更佳成績。對於孩子的期望，梁太笑言，只盼他們能有更多經歷擴闊眼界，並建立正確的做人處事價值觀就已足夠。

阿成為了讓孩子有更多經歷，早年分別帶大仔和二女前往非洲做義工，詳情請看【下一頁】。

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記者：林愛娜