【非常醫生】難忘搶救產後昏厥子宮破裂婦女　婦產科醫生：守護病人同渡人生各階段

▲ 方秀儀醫生行醫15年，盼與病人同渡人生不同階段。

嬰兒呱呱落地，為周遭的人帶來喜悅，不過從懷胎到產子的過程卻是驚險萬分。行醫15年的婦產科專科醫生方秀儀，親睹生命誕生、驟然流逝、被逼終止的各個時刻。她曾為搶救子宮破裂的孕婦而緊張，為患癌孕婦在胎兒及自己之間抉擇感難過，為孕婦流產感心酸。守護健康的同時，她更希望陪伴病人渡過人生不同階段。

▲ 方醫生認為婦產科雖涉及一些病症，但比其他專科多一點喜悦，尤其是嬰兒出世。（相片由受訪者提供）

難忘搶救誕嬰後昏迷的產婦

看的不只是一個病人，肚裡還有另一個小生命，有時甚至是雙胞胎。看著超聲波的熒幕，可感受到媽媽的喜悦！

方醫生喜愛小孩，育有一名一歲半兒子。2004年港大醫科畢業的她，因實習醫生期間親見小生命的誕生，感覺奇妙，決心成為婦產科專科醫生，並接受專科訓練，曾於伊利沙伯醫院婦產科工作了9年。

初入職時搶救孕婦和胎兒的情景，教她至今難忘。當年有位孕婦懷有第二胎，產前檢查一切正常，惟過了預產期仍未有作動跡象。催生後3至4小時，嬰兒順利出生，惟孕婦血壓驟降、失去知覺，陰道出血情況愈來愈嚴重，需馬上做手術；其後她子宮破裂（uterine rupture）、羊水入血栓塞，危在旦夕。

最終他們決定，為孕婦切除子宮並止血；麻醉科醫生也一直為孕婦進行心外壓，並補充強心藥搶救。以為失敗之際，病人在一小時三分鐘後回復心跳，母子平安出院。「生孩子的過程猶如走了一次鬼門關」，方醫生不諱言，經此一役，曾對生育有點卻步。

「躺下來讓我憶起在手術室被搶救的情況，所以不敢躺在床上。」她最深刻是，孕婦獲救醒來說的這一番話。方醫生稱，被搶救時心跳停頓、沒脈膊血壓，該不會有記憶或感到痛楚，相信此事會改變病人人生觀。

▲ 方秀儀醫生於2013年考獲婦產科專科資格，翌年出席典禮。（相片由受訪者提供）

懷孕18週自責穿羊水致胎兒不保

醫生的決斷很重要，遲一分鐘行動都有可能影響結果。

爭分奪秒搶救生命固然緊張，但方醫生提醒自己，總要保持冷靜，盡力幫助病人。然而，世事未能盡如人意，面對無法挽救的生命，她慨嘆自己的渺小。

方醫生稱，懷胎不足24週的孕婦，若羊水已流乾或沒有停止流出，或有子宮內感染的風險，嚴重起來可引發敗血症、有性命危險；若繼續懷胎，胎兒或會受感染及有結構問題。

曾有一名懷孕18週的婦女，沒有腹痛，但突然穿羊水，猶如小便失禁般，須立即入院；檢查後發現，病人子宮內、胎兒四周已沒羊水。方醫生向病人及家屬講解並分析情況後，提議對方終止懷孕。孕婦潸然淚下，詢問挽救的方法，並自責是否做錯甚麼而引發事件。

孕婦和胎兒的性命同樣重要，但要看當時情況再權衡取捨，通常我們會以孕婦的性命和健康為先。若胎兒週數太小、嚴重早產，生存機會率不高，亦可能有各種早產併發症。

方醫生明白，要病人在短時間內接受事實，並作抉擇是極困難的。看著病人的淚容，她感到自己是何等渺小。

▲ 方醫生為多花時間照顧年幼的兒子，暫時轉為兼職工作。（相片由受訪者提供）

與病人猶如朋友 盼同渡生命不同階段

公立醫院門診病人多，一個早上可多達三十位，並要兼顧行政工作；同一位病人，未必由同一位醫生跟進，未能深入溝通。為詳細了解病人的需要，彈性安排時間，方醫生於2015年轉為私人執業。

私人診所一切由「零」開始：病人的背景、病歷、病徵等，必須很小心，不能錯過任何細節，否則有可能影響診斷。

方醫生明白，病人期望醫生多花時間去聆聽及解釋病情，需擔任治病及心理治療角色。

行醫15年，方醫生認為自己與病人更像朋友的關係，除了守護健康，也與他們渡過生命不同的階段，譬如青春期、避孕、計劃懷孕、懷孕生子、更年期。初為人母的她，也以陪伴、見證兒子的成長為先，計劃未來一、兩年兼職工作。雖會影響一部分病人，但她說：「小朋友的成長階段只有一次，錯過了就不能重來！兒子只有一個，相信媽媽們都能明白的。」

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記者：黃泳欣