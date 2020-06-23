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6人到旺角「阿來泰式地道風味」晚膳後疑食物中毒　曾食海南雞鐵板蠔仔炒蛋等

社會 18:09 2020/06/23

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熱門 馬國明 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 那些我愛過的人 CuMask 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

衞生防護中心今日(23日)調查2宗懷疑食物中毒個案，涉及6人先後於上周四(18日)及周六(20日)，於旺角阿來泰式地道風味晚膳後，出現腹痛、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵；其中3人分別到急症室及私家醫生求醫，毋需入院，現時全部人情況穩定。

中心指，首宗個案涉及2男1女，介乎28至33歲，6月18日於旺角通菜街97號「阿來泰式地道風味」晚膳，約7至23小時後出現腹痛、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵；另一個案涉及3名22歲男女，6月20日於同一所食肆購買晚膳後約12至24小時後出現類似病徵。

兩個案均曾進食海南雞、鐵板蠔仔炒蛋及香辣魚伴香芒沙律；其中3人分別到急症室及私家醫生求醫，毋需入院，現時全部人情況穩定。衞生防護中心已通知食環署有關事故，調查仍然繼續。

中心截至6月9日，本港今年已鍍得143宗食物中毒個案，涉及375人，去年及前年分別有212宗及173宗，涉及848人及715人。

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記者：陳正怡

衞生防護中心 食物中毒

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