涉以腳踢警長認襲警罪判感化1年　官勸勉行事勿再令家人擔心

▲ （經濟日報資料圖片）

應屆DSE考生涉於去去年11月有人發起三罷期間，涉在將軍澳以腳踢警長，早前承認1項襲警罪，今（23日）於觀塘裁判法院被判感化12個月，須參與提高守法意識等活動。裁判官判刑時指，被告有悔意，事件中警員沒有受傷，故接納感化官建議判處感化，並勸勉被告行事不應再令家人擔心。

被告龔逸勤（18歲），報稱任職文員，亦為應屆DSE畢業生，被控1項襲警罪，控罪指他於2019年11月11日，在將軍澳唐德街近唐俊街襲擊警長58151。

辯方求情指，被告家庭近年發生巨大轉變，被告高中後要兼顧學業及照顧家人，亦只能靠自己，而被告因為不成熟而犯案，並不懂處理危機，被告是有目標的人，重犯機會低，望獲判以感化。

裁判官徐綺薇判刑時指，被告感化報告正面，並考慮到他認罪及有悔意，警員亦未有受傷，接納感化官建議，判以12個月個月感化，被告並須在感化官協助下參與活動，學習處理問題的技巧及提高守法意識。裁判官最後勸勉被告，行事不應再令家人擔心。

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記者：林欣樂