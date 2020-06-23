遭鄰居藏獒犬咬傷　女傷者獲償逾96萬

▲ 女事主文思慧（左二）。（經濟日報資料圖片）

國泰前女地勤員於2015年於元朗住所外，遭鄰居蓄養的兩頭藏獒犬咬至重傷，右手終生輕微麻痺，軟弱無力。女傷者早前入稟區域法院向鄰居索償96.5萬，但鄰居爭議金額過高。案件經審訊後，法官今（23日）頒下書面判詞，接納原告為可靠證人，裁定鄰居須賠償96.1萬元。

原告為文思慧（26歲），答辯人為崔煥好及其子歐陽定聰。法官於判詞中指，原告於2015年11月11日被答辯人所養的兩頭藏獒犬咬傷，原告重傷及被送往屯門醫院，須留院診治14天，醫療報告指她的右眉、額頭、右胸、右手、右大腿及左手肘受傷。原告其後覆診時，除右手以外的疤痕及傷勢已痊癒，右手出現麻痺及軟弱無力的情況，原告另出現抑鬱情緒及頻繁地發惡夢。

判詞續指，法官接納原告所呈交的3份專家報告，其中骨科專家報告指出，原告右手無力的情況會持續，但只會對原告本來的工作造成輕微影響。精神科專家報告則指出，原告本來性格外向，對自己的外形感到滿意，事發後被告患上創傷後壓力症候群，估計原告須花費約10萬元持續診治；整型專家報告則指出，被告須花費逾9萬元去消除身體各處的疤痕。

判詞亦提及答辯人對醫生報告及3份專家報告的投訴，答辯人指屯門醫院急症室的報告與手術報告有差異，其中急症室報告指原告眼眉有3厘米裂傷，手術報告卻指原告眼眉有3厘米深的傷口，質疑3份專家報告倚賴矛盾的資料，又指專家報告受1名麥姓醫生的報告影響，但該報告來源不明，對答辯人構成不公。

法官在判詞中回應答辯人的投訴指，手術報告提及的3厘米深傷口，明顯是一個小錯誤，如果出現了3厘米深傷口，被告的傷勢必定更嚴重，更重要的是3份專家報告都沒有倚賴3厘米深傷口這項資訊，而麥醫生其實是屯門醫院醫生，其報告只是補充了手術報告小量內容，因此並沒有對答辯人構成不公。

答辯人另指出事發時，原告所飼養的犬隻亦在場，質疑專家報告沒有涵蓋犬隻範圍，但書面判詞指出聆訊爭議在於賠償金額，而賠償的前提建基於傷勢由答辯人飼養的犬隻造成，這一點已在入稟狀中列明，若答辯人對傷勢責任有爭議，應該在更早階段提出。

判詞續指，法官接納原告為誠實可靠的證人，原告誠實地供稱因無法承受工作量，而辭去國泰航空的職位，但有能力繼續現時工作，而原告供稱事件後不敢展示自己的腿部，法庭接納原告的生活受到負面影響。

判詞亦提到答辯人的爭議點，當中包括答辯人稱曾在深圳看見原告逛街，以及原告以右手牽狗繩，答辯人另附上錄影片段。法官認為，原告從沒有表示過自己在事件後害怕踏出家門，而且根據錄影片段，原告主要使用左手牽狗繩，偶而才使用右手。

最終，法官裁定兩名答辯人須向原告賠償約96.1萬元，當中包括65萬元痛苦賠償、9.2萬元失去謀生能力、19.2萬元未來醫藥費、7,700元的未來收入損失，以及約1.9萬的特別損失。

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記者：王仁昌