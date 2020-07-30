【生命鬥士】女拔高材生腦中風甦醒後如嬰兒　捱過逾10年康復路終於中大畢業

▲ 何仲平醫生陪伴女兒走過康復路

子女的成長離不開父母的悉心照顧，何仲平醫生的獨生女何恩怡（Lolitta）17歲時突然腦中風暈倒，進行兩場大型手術清理腦內瘀血後，昏迷近3個多月，醒來後身體大不如前。何恩怡生病前是拔萃女書院學生，曾獲傑出學生獎，醒後卻連自行進食也做不到，講一句完整句子，足足用了幾年時間。雖然康復過程很漫長，她卻永不言棄，爸爸何醫生也不辭勞苦，重新教導愛女走人生路。

▲ 何醫生陪伴女兒重新再走一次人生路。（林宇翔攝）

2003年11月，Lolitta在家中突然感到眼痛，繼而倒地抽筋，恢復意識已經是翌年3月。昏迷期間，父母天天來醫院探她，爸爸何醫生會在枕邊講新聞給她聽。何醫生憶述當年在病床邊陪伴時，發現女兒的四肢開始有動作，從而察覺到女兒將要醒過來：

起初她四肢也動不了，是由左腳、左手到右手，漸漸重拾知覺。擺一隻手在她面前，她會拿起；叫她放手，她就會放，我就知她要醒起來。

Lolitta甦醒後，記憶有點零散，主要是靠聽聲認人，對事物有意識，但印象比較模糊。而Lolitta還記得身處醫院時，父母悉心呵護自己的情形：

我醒來後，差不多每晚爹地媽咪都來看我。我記得的是爹地媽咪很錫我，經常攬著我，所以我病了，也不覺得很辛苦。我經常講OK啦，護士叫我「OK小姐」，我知道不是只有我病了，我病了，爸媽都陪我一起，所以我要堅強些，我要叻女些，否則爹地媽咪會很辛苦。

▲ Lolitta用了很長時間去復原，期間父母支持一直是她的動力。（受訪者提供）

由手腳有反應到能吃東西，Lolitta用了兩年多時間。康復的過程也好像嬰兒成長，她要重拾說話能力，就更花時間。第一次發聲時，她只能發出「呀」等一兩個聲調，足足要用幾年時間，她才能完整講出一句話。但看到女兒每天有改善，何醫生已感欣慰：

我們只是想她每一日好過一日，每日有進展，已經很開心。

▲ 女兒醒來，何醫生已感到欣慰。（林宇翔攝）

無法用口言語，Lolitta自創手勢向父母表達愛意，她會用手指指向自己，再比向父母，意思是想表達「我錫你」。康復路很漫長，比起牙牙學語的孩子，Lolitta需要更長時間重掌生活技能，但她很感激父母一直相伴在旁，也承諾不會放棄自己：

中風後，康復路很長很辛苦，爹地媽咪一路上很支持我，幾乎是我想要甚麼，他們都會盡量給我甚麼。他們這麼支持我，所以我甚麼也會試一下。

▲ Lolitta自少已深得父母疼愛。（受訪者提供）

除了定期物理治療外，Lolitta家中亦有安裝訓練走路的設備，每天她都會花近一小時在家中練習行路，過程漫長沉悶，她卻鮮少埋怨。自她出事後，何醫生養成寫日記習慣，透過觀看父親的筆記，令她記起許多以前的事，也更感受到父母的愛：

爹地媽咪有件事很錫我，他們每天會抽空陪我聊天。就算我病了之後，他們都會差不多每晚陪我一起看電視新聞，間中閒聊。

提到女兒未來，何醫生坦言，也會擔心自己不在，Lolitta日後生活要如何自理，最希望她能獨立，有自己家庭和小朋友。

▲ 中風前的Lolitta是品學兼優的高材生，希望成為一名律師。（受訪者提供）

Lolitta生病前曾想成為一位律師，奈何疾病折磨之下，心願難了。雖然受身體所局限，但她沒有放棄自己，甦醒後3、4年到公開大學讀書，再轉往香港中文大學修讀工商管理，2019年正式畢業，現在於一間復康機構從事電腦文職，繼續人生路。

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記者：陳昊淋