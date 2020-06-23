【毋須經驗筍工】馬會招募見習學員　薪酬達1.2萬元

▲ 香港賽馬會現正招募新一屆「賽事見習學員」，為有志投身賽馬專業的青少年提供就業機會，成功入職每月薪酬更可達1.2萬元。

賽馬事業在香港非常流行，其實騎師亦是一個不錯職業。現在機會來了！香港賽馬會現正招募新一屆「賽事見習學員」，為有志投身賽馬專業的青少年提供就業機會，成功入職每月薪酬更可達1.2萬元。

香港賽馬會一直致力培育本地人才，由即日起至7月24日（星期五），招募新一屆「賽事見習學員」，預料收生人數約25名。申請人只需年滿15歲及至少完成中三課程，性格積極進取，做事專注及勤奮，並且熱愛體育運動，毋須任何經驗即可申請。身高方面沒有特別限制，一般見習騎師的體重約103磅，策騎員約125磅，有意申請者可登入馬會「賽馬培訓發展委員會」網站填寫表格，並即時網上遞交。

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是次賽事見習學員招募將於8月初體能測試，各申請者屆時需要在沙田馬場內進行八項測試，包括：視力測試 、捲腹測試、爆發力測試、手眼協調測試、柔軟度測試、平衡力測試、手握力測試，以及心肺功能測試 - 20米來回跑。此外，亦要參與面試及策騎測試，合資格應徵者將被邀請加以為期4天的選拔及體驗營，目的為讓應徵者能夠真實體驗賽事見習學員的訓練情況，最後只要成功通過測試及面試，表現最佳的25位將獲取錄。

成功獲取錄的學員必須修讀為期36周的賽馬證書課程，該課程由賽馬培訓發展委員會規劃及制定，內容涵蓋騎術理論與訓練、馬匹料理、馬房管理、英文、運動科學、音樂以及個人財務管理等。而於修讀課程期間，學員可按月獲發薪金近1.2萬元，並可獲免費住宿。

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學員完成有關課程後，可獲得等同香港學術及職業資歷評審局評核之第一級至第三級的認可資歷，令學員提升競爭力，有利日後繼續深造及拓展事業。此外，學員更有機會獲派前往海外受訓，體驗當地賽馬文化，擴闊國際視野。

值得留意的是，賽事見習學員日後除有機會晉升成為騎師外，也可以從事其他賽馬工作崗位，例如策騎員、獸醫事務技術員、馬術事務助理、釘甲匠，以及賽事見習行政助理等。

責任編輯：施雯雯