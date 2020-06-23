【荔枝有蟲】搣開荔枝驚見活果蠅幼蟲　果蒂有啡點等於蟲糞【附專家解說】

▲ 網民搣開荔枝驚見活果蠅幼蟲。

多汁濃甜的荔枝是不少人夏天必食的水果，但進食荔枝前，要看清楚荔枝的果蒂有沒有異樣，因為有網民搣開荔枝時，竟發現有果蠅幼蟲，十分噁心。

網民於Facebook群組「巴打絲打Facebook Club」發帖，並上傳一張荔枝相片。相片中，荔枝蒂被搣開後，居然有條半透明的果蠅幼蟲鑽出，非常嘔心。網民不禁寫下：「有冇人同我一樣好驚食荔枝。」

▲ 網民發現荔枝蒂上有活蟲。（圖片來源：巴打絲打Facebook Club）

帖文一出，馬上引起網民熱烈討論，不少人均表示很害怕食荔枝遇到蟲，有人會「逐粒逐粒睇」，甚至因而已不敢再食荔枝。另有網民指「荔枝靚先有蟲，搵水洗一洗就食得」、「浸鹽水好快知有無蟲！」。

其實除了活蟲、荔枝有啡點蟲糞亦十分常見。和興欄生果批發負責人李瑞祺曾接受TOPick訪問時表示，荔枝的外表是看不到的蟲糞的，一定要搣開蒂位。假如見到有一粒一粒細小、黑色的物體，好大機會有蟲在果肉裏，所以要再留心一些。

他教路，如市民買荔枝後發現搣開時有蟲糞，只需搣開把果核除掉，然後放在碗分開，另外用清水過濾、清洗一下，就已經可以。

果蠅不是害蟲，就算人體吃掉也不會有太大影響。不過，現在很多人都會覺得『核突』，所以食之前最好看清楚！

方麗影博士亦曾就著車厘子內有果蠅的問題解釋，果蠅是寄存在瓜果內的幼蟲，由卵演化為幼蟲（蛆）再成蟲。如不慎吃下不會對人體造成壞影響：

不算害蟲，無帶有毒性，毋須過分驚訝，但的確是（在生長中）不理想的情形。

不過，水果帶有果蠅的不良影響，果蠅會破壞水果表面組織或細胞，為水果造成明顯傷口，繼而造成空氣中的真菌、細菌污染水果，引致發霉及腐爛，水果價值因而下降，是不理想的情形。一般而言，車厘子、布林、桃、葡萄等水果較易出現果蠅。

為避免吃下果蠅，方博士亦提出以下建議：

果蠅一般會依存在果蒂附近，因此建議食用前把果蒂連根拔起，最好不要食用果蒂附近的1 至5cm位置（約佔水果5%面積），就可大大降低吃下果蠅的機會；

徹底用水清洗，水溶性污染物可在清洗過程中被消除，亦可改用鹽水浸泡30分鐘。最好清洗1至2次，而洗3至4次亦無妨；

清洗後，用手或軟毛刷輕輕擦拭水果表層，可進一步把表層污染物，如雀鳥排泄物等擦走。

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責任編輯：羅嘉欣