【開心速遞】「Ma姐」何綺雲當貓義工受傷仍不言棄　視貓咪為朋友：了解流浪貓是種緣分

▲ 何綺雲認為愛上貓是一種緣分。

《愛·回家之開心速遞》「Ma姐」何綺雲愛心爆棚，已當了貓義工10年。何綺雲本來是愛狗之人，與貓結緣「過檔」成為貓奴，是因為胞姐的牽引。現在何綺雲已成為獨當一面的貓義工。

何綺雲在她當貓義工的豆豆寵物樂園接受TOPick專訪時稱，和貓相處很自在，自己不開心時，只要看著貓咪便能打起精神，所以視貓咪為心靈的藥。

【開心速遞】何綺雲為入行與父母決裂10年 流浪貓令「Ma姐」真正愛回家

▲ 何綺雲有空會到貓舍幫忙。（陳智良 攝）

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被懷孕貓義工感動

何綺雲的姐姐經常和貓義工一起幫助流浪貓，基於好奇，何綺雲想了解貓義工究竟是做甚麼，於是接觸此工作後。經多番了解後，何綺雲也想為流浪貓出一分力而加入義工行列。

其中有次，何綺雲去看別人怎樣當貓義工時，一位懷孕的貓義工令何綺雲十分感動：「當時在污糟的後巷，那位懷孕的貓義工蹲下、set籠、又爬上爬落，看到她自己會很慚愧，站在旁邊不知做什麼，令我希望成為貓義工一份子。」

懷孕的貓義工推動何綺雲去幫助流浪貓，她反問自己：「一個孕婦也能做到的事，我為什麼不能？」

現在，何綺雲在幫助流浪貓方面巳比胞姐更有經驗，姐姐有時甚至要何綺雲的幫忙。

▲ 何綺雲在貓舍幫忙。（陳智良 攝）

貓義工日常

斷斷續續有10年貓義工經驗的何綺雲，未正式登記成為貓義工時不會有捕貓籠，所以不能自己拿貓到愛協絕育。後來愈做愈多和登記後，開始可專業地幫助流浪貓，甚至可幫助別人。

何綺雲解釋貓義工的工作：「見到貓需要絕育，受傷的貓需要治療。自己幫最多是捉他們絕育，再放回。」

若發現懷孕的流浪貓，何綺雲和認識的貓義工都主張接牠們回貓舍照顧，待牠生產後會將牠的BB出領養，將貓媽咪絕育後放回原居地，雖然會嘗試幫愛貓媽媽找主人，但成年貓被領養的機會比BB貓低。

▲ 何綺雲形容貓是心靈的藥。（陳智良 攝）

貓義工主要負責自己住的地方範圍，看到流浪貓的話可照顧牠們。何綺雲認為要有決心才開始餵流浪貓：「一旦開始便不能停止，要每天餵牠們，所以沒決心的話不要餵。」

對於餵食流浪貓也有一定的程序：「要有乾淨盤和水，要確保牠們吃完才可離開，不要剩下飼料污染環境，這些一連串的工作要跟足，不然會帶給牠們很多問題被人追究。」

被遺棄的名種貓

回憶難忘事，曾位貓義工在垃圾房發現5隻名種貓，何綺雲稱當時5位小寶貝都「甩皮甩骨」，經推測是遭附近繁殖場拋棄：「我收留了其中2隻。當時看到牠們，你不會覺得是貓，全身都是皮膚病，沒有氣息又周身病痛。那些被拋棄的貓一定會死，但拋棄的時候是有生命的，一個愛錫動物的人是不會忍心。」

在何綺雲的細心照顧下，小貓們重捨健康，成為何家主子。何綺雲慨歎流浪貓的生活：「街貓可憐之處是牠會被狗咬，牠們在外生存，對所有事都很警惕，很有危機感。有些不喜歡貓的人真的會毒貓，所以我希望幫牠們。和貓之間一定是有緣分，如果自己知道怎樣幫牠們，我會繼續做下去。」

▲ 何綺雲希望給流浪貓幫助。（照片由受訪者提供）

捉貓最驚險一次

由於流浪貓的警覺性高，出於求生本能會出爪或咬傷貓義工，曾經一次，何綺雲因一隻逃走能力很高的貓而受了嚴重的傷，但她沒因此埋怨：「那次受傷是因為我帶一隻流浪貓看醫生，雖然已做足防止牠離走的準備，但一下車，牠依然能從貓袋跳出來，還用縮骨功逃出胸帶，我唯有死命捉緊牠。」

捉貓經驗十足的何綺雲表示，有百分之九十九的流浪貓不會讓你捉到第二次：「為了不讓牠逃走，我拼死捉著牠的前腳，牠不斷左一口右一口地咬我的手，咬了十個洞後，牠知我不會放手才放棄咬我。」

▲ 何綺雲不會因受傷而對流浪貓生恨。（陳智良 攝）

面對貓的攻擊絕不能怯：「對付貓有竅門，牠咬你絕對不能縮，一縮牠會知咬人奏效，所以我只能忍著痛任由牠咬，直到牠停口才抱牠回車，待牠看過獸醫送回我家後，我才獨自到醫院。」

去到醫院，醫生要求何綺雲留院吊抗生素，但她卻沒聽醫生建議，只打針和食藥便離院，因為比起自己，何綺雲更擔心剛捉到的流浪貓：「如果留院的話，被我捉回家的貓怎麼辦？」

即使被流浪貓重擊，何綺雲也不怪牠們：「只怪自己處理得不好，令牠們害怕。街貓不認識我，不知道我會對牠好，牠只是出於求生本能出爪或咬人保護自己。」

▲ 何綺雲認為貓很簡單。（陳智良 攝）

何綺雲無懼受傷

何綺雲的父母，在看到女兒的傷勢後，內心是不贊成她繼續為流浪貓拼命，以及她身邊大部分的朋友也是不理解，何綺雲卻有不同看法：「我明白他們的想法，只是他們不理解我。我不會去解釋，始終了解流浪貓是種緣分，清楚的話根本不用我解釋，牠們咬我是求生本能，比起讓他咬，反而我捉不實牠，不知牠死活，我的內心更難受。」

愛貓如命的何綺雲，永遠都不會放棄幫助流浪貓：「貓是我的朋友、我的仔女。和貓相處不需要猜度牠是真是假，牠的行為表達了情緒。貓會氹我，有方法和我溝通，這些滿足是人帶不到的。不開心時，望著牠們的『得意事』就會很滿足，貓是我心靈的藥，所以牠們對我來說很重要。」

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場地：豆豆寵物樂園（感謝貓義工Shannon和阿芳！）

記者：梁樂欣、鄭嘉瑤