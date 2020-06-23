【港區國安法】譚耀宗︰特殊極端危害國家安全案件或移交內地受審

▲ 全國人大常委譚耀宗指，特殊極端危害國家安全案件或移交內地受審。（資料圖片）

據日前公布的「港區國安法」草案說明，駐港國家安全公署能在特定情況下，對極少數危害國家安全的案件行使管轄權，全國人大常委譚耀宗表示，他相信這是「極少的情況」，但如果特區政府遇到一些無法自行解決的「特殊極端」案件，而特區政府同時向中央求助，在中央的同意下，相關案件或會移交內地受審。

譚耀宗指出，這些「特殊極端」例子，可能是特區政府出現癱瘓情況，以及本港起訴、執法部門和法院等受到衝擊，或者當案件涉及國際關係。他解釋，由於特區政府無法自行處理，所以就提請中央尋求協助，因此一切都是「有機制，有安排」，並非胡亂動用管轄權。

譚耀宗又表示，中央在「港區國安法」一事上，表現出對香港的高度信任，「絕大部分有關國家安全的案件都由香港執法，起訴亦由香港的律政部門專人負責，審理案件亦由香港的法院審理」。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

一APP在手洞悉天下 立即訂閱送高達$480訂閱禮品：https://bit.ly/39VrHSC

記者︰尹櫻霖