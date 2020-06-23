涉阻差辦公罪成被判囚1年准保釋　社工劉家棟坦然對上訴沒有信心  

▲ 劉家棟坦言對上訴沒有信心。（陳國峰攝）

24歲社工劉家棟於去年7.27「光復元朗」事件中，手持社工證於現場涉擋住警員防線，早前被裁定阻差辦公罪成及判監1年。劉今（23日）向高等法院申請保釋等候上訴獲批，他離開法院時，指對上訴沒有信心，認為司法制度已淪為政治打壓工具，他為此感到失望，指司法獨立已蕩然無存。

劉家棟今天離開法院時指，現時因為參與社會運動而被判處監禁，並非罕見，他不論羈留所或赤柱監獄服刑期間，在牆壁角落都看見了反修例的口號和標語，令他明白到自己所停留之處，不過是其他示威者走過的路，而被判監的不止他一人。

▲ 社工劉家棟獲釋後與邵家臻相擁。（陳國峰攝）

劉又指，自己過去服刑一星期，他視之為冤獄，指自己作為社工守護公義，他自問對得起天地良心，重申不論結果如何，自己談不上後悔，但在他的案件中卻看到司法制度的瘋狂和崩壞，法官判刑已經不再考慮案例，自己因阻差辦公而被判監1年實在是前所未見。

劉無奈地坦言，自己其實對於上訴並沒有信心，因為自己對司法制度感到失望，亦不敢想像同樣情況出現在其他示威者身上。

劉又提到，根據民間統計，現時社福界已有超過50位社工被捕，而他相信日後不單止是社福界，只要其他專業界別有反對的聲音，就會面臨政府的清算。

劉提到自己在獄中遇上一名示威者時，忍不住哽咽，指那名示威者預計自己的刑期會達4年，而他只不過是24歲，香港社會本應擁有的民主社會，他們卻為此付上了太沉重的代價，呼籲港人及支持者要抗爭、堅持到底。

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記者：王仁昌