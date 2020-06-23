【港區國安法】中聯辦舉行12場座談會聽取各界意見

▲ 中聯辦今日舉行12場座談會，聽取香港各界對於「港區國安法」的意見。（資料圖片）

中聯辦今日舉行12場座談會，聽取香港各界對於「港區國安法」的意見。出席座談會的，包括國務院港澳辦副主任張曉明、中聯辦主任駱惠寧、全國人大常委會法工委副主任張勇，以及中聯辦辦副主任陳冬、盧新寧和譚鐵牛。

出席座談會的，亦包括香港政界、法律、工商、金融、教育、科技、文化、宗教、青年、勞工等界別，以及社會團體、地區團體的120名代表。中聯辦表示，與會人士一致表示支持「港區國安法」，認為該法將堵塞特區政府在維護國家安全方面的法律漏洞，以及執行制度的缺失。

中聯辦又指，「港區國安法」立法將體現「一國兩制」方針，立法時會考慮中港兩地制度差異和香港的實際情況，亦會考慮香港普通法的傳統和習慣。中聯辦強調，將會以「懲治極少數，保護大多數」的原則進行「港區國安法」立法工作，確保香港居民依法享有的各項權利和自由不受減損。

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責任編輯︰尹櫻霖