教育局向公眾推廣中華經典名句　蔡若蓮盼學生面對社會氛圍仍然「不惑」

▲ 教育局副局長蔡若蓮（中）、中華經典名句工作小組召集人招祥麒（右）及小組成員張炳堅。（林宇翔攝）

教育局首次向社會推廣「中華經典名句」活動，本月起向學校及社會公眾推廣涵蓋6大主題，精選自先秦至清代的40句中華詩詞名句，貼在巴士及港鐵站燈箱向公眾宣傳，亦會「古今結合」推出名句WhatsApp Sticker（貼圖）方便手機廣傳。

教育局副局長蔡若蓮希望，中華經典名句能成為學生的「人生座右銘」，在時下社會氛圍下做到「不惑」；有校長認為面對當前社會，社會都需要明白「己所不欲，勿施於人」及「海納百川，有容乃大」等前人格言。

教育局今年初起籌備活動，主要由前線校長及教師組成的工作小組，從原先選出的200則經典名句，再投票選出40則，涵蓋仁民愛物、公正誠信、責任承擔及尊重包容等共6大主題，橫跨先秦到清代，不少源於《論語》及《孟子》膾炙人口的孔孟名言（見表）。

吸傳統智慧 培養國民身份認同

教育局副局長蔡若蓮表示，活動對象包括中小學師生及公眾，目標讓學生透過學習經典，吸收傳統智慧、培養良好品德情操及國民身份認同，同時讓公眾了解中華文化教育的重要性，亦是首次在交通工具廣告燈箱宣傳詩詞學習活動，她說假若首年活動反應好，往後會恆常化。

局方補充，本月中起一些名句已刊登於全港數十個巴士站燈箱，下一步擬於暑假在港鐵燈箱和巴士車身廣告上「貼古文」；稍後會舉辦教師培訓課程，並在9月開學派發細小便攜的經典名句小冊子及舉辦比賽等。

▲ 教育局會於9月開學後派發細小便攜的經典名句小冊子。（林宇翔攝）

被問到局方推出活動是否與反修例風波有關，蔡若蓮指局方過往有推行類似的詩詞學習活動，今年主題適逢是經典名句，強調「不是特別針對特定的社會事件」。

她希望做到「一舉多得」，除了學習語文，經典名句可成為學生的「人生座右銘」，

尤其是面對時下社會氛圍，有許多資訊，怎樣可以做到不惑？

她又以「君子和而不同，小人同而不和」勉勵師生，強調社會多元聲音需要互相尊重。

本身是中學校長的小組召集人招祥麒表示，他在學校推動「格言教學」10多年，除了每周講解不同格言，亦會在課室張貼由美術教師繪製的金句，印在周記上，形容這對個人品行以至整體校風都有好處；而在學校推行只是面向師生，若家長與子女在街上見到經典名言，更可透過親子閱讀、分享感受及討論。招校長說：

經典名句就像白開水，涓涓細流，開始時覺得很淡，但慢慢品味後，對人的身體是最有益。

社會紛亂 冀反思「勿施於人」

他強調活動純粹為推廣中國文化，「若能夠透過這些經典名句，令當前社會問題得以緩和解決便是一種『獎賞』」，而他最想跟年輕人說「己所不欲，勿施於人」，「你自己不想受到這種對待，你便不要如此對待別人；你自己不想被人欺凌，你首先不要欺凌人。」故在社會紛亂下，無論是成年人或年輕人都可細想這句話，社會就可以慢慢回復安寧。

▲ 本身是小學校長的工作小組成員張炳堅指，其學校有一套文學文化教材，並以唱歌及畫畫等生動方式教詩詞歌賦。（林宇翔攝）

另一小組成員、小學校長張炳堅則引用「海納百川，有容乃大」，指社會紛爭的原因，可能是源於大家各執己見，「我們都要反思，可否吸納別人的好處，（令事情）變得更理想？

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記者：馮琪雅