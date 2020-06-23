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【港區國安法】特首指定法官審案 大律師公會憂削弱司法獨立

政治 21:58 2020/06/23

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大律師公會發聲明指，憂慮由特首指定法官審案，會削弱司法獨立。

「港區國安法」草案說明提及，由行政長官指定若干法官，審理危害國家安全罪行案件，大律師公會表示此點令人憂慮，又指該安排史無前例，將會削弱香港特別行政區的司法獨立。

大律師公會發聲明指，在現行制度下，特區政府的行政機關，包括行政長官，並不會自行指定，或指派個別法官負責審理某類型或某宗案件，尤其在日後國家安全法下的刑事案件，特區政府正是檢控方； 而行政長官亦將會擔任日後成立的維護國家安全委員會的主席。

大律師公會認為，該安排違背了《基本法》的本意及精神，並會對香港特區的司法獨立構成印象上或實際上的威脅，損害司法程序的公平和公正。

大律師公會表示，司法獨立體現於三方面︰第一，法官的任命是基於其專業資格及相關的經驗。第二，在法官任命過程中，政府只有最低限度的的參與 。第三，處理法院事務及調配資源，包括指派案件的主審法官，應交由司法機構自行決定。

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責任編輯︰林曉君

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