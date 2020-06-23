【港區國安法】梁振英指立法可防外部勢力干預　譚耀宗：刑罰五年起跳　

▲ 「香港各界撐國安立法聯合陣線」昨晚舉行「反干預 撐國安立法論壇」。（Facebook截圖）

由建制派組織的「香港各界撐國安立法聯合陣線」昨晚舉行「反干預 撐國安立法論壇」，邀請全國政協副主席梁振英、全國人大常委譚耀宗、基本法委員會副主任譚惠珠，以及建制派立法會議員出席。譚耀宗表示《港區國安法》罪成的量刑起點最少是五年，最高是十年。對於有人指該法最高刑罰僅十年太少，他會就此再向中央提供意見。

梁振英發言時表示，過去一兩年有外國勢力將手插入香港，香港有人跑去外國或台灣要求外國制裁，強調任何國家都不會容忍有外國勢力干預，勾肩搭背的行為，而香港亦不例外。他又指，全世界維護國安的責任都是由中央做，今次中央通過立法，將維護國安的一部份交予香港負責，是信心的表現，但特殊情況必需國家出面。又強調國安問題的確非常嚴重，香港未必有足夠經驗應付。梁振英批評，中央出面為維護國家安全立法，是「攬炒派」過去的行為迫成的，希望不要再第二次迫中央出手。

譚耀宗就表示，最近常聽到有人指不明白何謂「勾結」，譚耀宗直言，大家常聽「官商勾結」一詞，沒理由不知道何謂勾結。他舉例指，最近聽到有區議員在區議會上恐嚇民政事務專員，揚言若不聽話，就將其列入「黑名單」，由美國制裁，譚耀宗直斥離譜，若證明真有其事，應該起訴，希望有港區國安法之後，不會再有勾結外國勢力干預香港事務，以免香港變成顛覆國家政權的「恐怖活動基地」。譚耀宗未提到條例何時公佈，但指全國人大常委會通過有關條例時，會同時決定什麼時候生效，而公布實際日期後，政府需通過憲報刊登。

被問到國安法應否具追溯力，梁振英指，即使該法沒有追溯力，亦不等於示威者之前做的所有事，都可以赦免，因香港本地法律已可以作出檢控。經民聯立法會議員、大律師梁美芬亦表示，法律有個概念是「持續性犯罪」，無追溯力但之前所犯的罪行仍會是證據，相信立法後，一定會再有人出來並中招。

譚惠珠發言時表示，很有信心港區國安法會通過，至於條文是否會再作修改，就要看人大常委會的討論，她希望支持中國和平崛起的香港市民，都可以支持立法。

責任編輯：李淇