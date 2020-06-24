曾錦強：「草率」的決定

很多年前，一位初創創辦人，通過我約見一位我認識的企業家，希望找他做投資者。

這位初創創辦人用了十多分鐘簡單介紹他的業務，我朋友只問了幾個問題，然後轉身向我問道︰「你會不會投資？」我說︰「不會，我只是做個順水人情，介紹你們認識罷了。」

正當我想打圓場說如果他們有意思的話，可以私下再見面討論，朋友卻很爽快地決定了這項幾百萬的投資。

待初創朋友離開後，我問我朋友為何這麼快決定，不用多研究一下嗎？他說每天要做很多決定，如果不這麼快，無法處理那麼多事情。

我到現在仍然認為，他當初的投資決定，是因為我說我不會投資。這好比有一種賭博策略，是在賭場找出誰最心煩氣躁，那人一定是輸家，跟他對賭，贏面便較高。朋友可能覺得我不太精明，我不投資的話贏面較高，所以才那麼爽快。

後來我創業，雖然沒有我朋友那麼日理萬機，但「草率」程度卻不遑多讓。8年來投資了19家公司，投資金額由6位數到7位數都有，對於我來說不算少，但很多投資決定是見面兩三次便立定主意，有些更是見面第一次便決定（因為已經聽了同事的描述，見面之前已經下了決定）；而大部分投資，都是從來沒有見過業務計劃書。

原文刊於《晴報》